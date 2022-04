Diretta/ Bologna Roma streaming video e tv: arriva la capolista (Primavera)

DIRETTA BOLOGNA ROMA PRIMAVERA: DE ROSSI NON VUOLE PERDERE IL PRIMATO!

Bologna Roma, sabato 2 aprile 2022 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Biavati, sarà una sfida valida per la 26^ giornata di Primavera 1. Arriva la capolista sul campo dei felsinei, la Roma nelle ultime settimane dopo un avvio di stagione forsennato e un vantaggio a due cifre accumulato sulle avversarie ha rallentato il ritmo. Dopo l’ultimo pari casalingo contro l’Inter i giallorossi restano comunque a +7 sul Cagliari secondo, molto difficile che il primo posto nella regular season possa sfuggire.

Diretta/ Bologna Atalanta (risultato finale 0-1) streaming: Cissè sigla all'esordio!

Il Bologna invece deve continuare a guardarsi le spalle in chiave salvezza, dopo aver perso proprio in casa del Cagliari e aver interrotto una serie sì, con due vittorie consecutive contro Juventus e Genoa che avevano regalato una boccata d’ossigeno importante alla classifica dei rossoblu. All’andata netta vittoria della Roma allo stadio Tre Fontane contro il Bologna con il risultato di 3-1.

Diretta/ Cagliari Bologna Primavera (risultato finale 2-1): isolani sempre secondi!

DIRETTA BOLOGNA ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Roma Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Roma Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Biavati. Per il Bologna, Luca Vigiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bagnolini; Amey, Stivanello, Urbanski, Raimondo; Pagliuca, Rocchi, Pyyhtia, Motolese; Wallius Kalle, Anna. Risponderà la Roma allenata da Alberto De Rossi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Mastrantonio; Tripi, Falasca, Ndiaye, Rocchetti; Pagano, Di Bartolo, Louakima; Faticanti, Cassano, Satriano.

DIRETTA/ Bologna Genoa Primavera (risultato finale 1-0): decide gol di Raimondo!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Roma Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.











© RIPRODUZIONE RISERVATA