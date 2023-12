DIRETTA/ Bologna Roma video streaming tv: match tra società storiche in Serie A (17 dicembre 2023)

DIRETTA BOLOGNA ROMA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che poi di fronte Bologna Roma evidenzia due squadre storiche di questo campionato. All’interno della propria storia queste due squadre si sono ritrovate l’una contro l’altra in ben 159 volte. L’ago della bilancia pende leggermente dalle parti della formazione giallorossa con 57 successi contro i 53 dei rossoblù. Le restanti 49 partite sono terminate con il risultato di pareggio. La prima partita giocata tra queste due squadre risulta essere quella del 30 ottobre 1927, terminata con il pesante successo del Bologna con il risultato di 3-0.

La prima vittoria giallorossa risulta essere quella del 5 Aprile 1931. Avvicinandoci a tempi più moderni, va sicuramente citata la sfida giocata il 25 novembre 1990 terminata con il risultato di 4-1 per la Roma. Ad andare in rete per i giallorossi Berthold, Aldair, Desideri e Voller. Bologna che vinse tra le mura amiche il 12 dicembre 1999 grazie al gol firmato dall’ex Lazio Giuseppe Signori. Tra i migliori marcatori all’interno di questa sfida spunta il nome di Bruno Maini, attaccante del Bologna che è andato a segno in 11 occasioni contro la Roma. (Marco Genduso)

BOLOGNA ROMA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Bologna Roma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Bologna Roma sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

BOLOGNA ROMA: PER LA CHAMPIONS LEAGUE!

Bologna Roma, in diretta domenica 17 dicembre 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Il Bologna nutre ambizioni elevate dopo un inizio sicuramente positivo, come confermato dalla posizione in classifica. I rossoblu, guidati da Thiago Motta, corteggiato da diversi club di alto livello italiano e non solo, sognano in grande e attualmente occupano la quinta posizione con 25 punti, alla pari con la Roma, che è quarta e in piena zona Champions. Nel turno precedente, il Bologna ha ottenuto una vittoria per 2-1 in trasferta contro la Salernitana.

La Roma ha mostrato un rendimento altalenante, con un gioco non sempre spettacolare. Nonostante ciò, i giallorossi sono in lotta per la zona Champions e nella scorsa settimana hanno raggiunto il quarto posto, condividendo la stessa quantità di punti con i prossimi avversari. La squadra di Mourinho è alla ricerca di continuità, dopo il pareggio per 1-1 nel turno precedente in casa contro la Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Roma, match che andrà in scena allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Per il Bologna, Thiago Motta schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Celik; El Shaarawy, Belotti.

BOLOGNA ROMA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











