DIRETTA/ Bologna Salernitana video streaming tv: dominano i pareggi nei precedenti (Serie A, 1 aprile)

DIRETTA BOLOGNA SALERNITANA, TESTA A TESTA

Sta per cominciare la diretta Bologna Salernitana, valevole per la 30esima giornata di campionato. Sarà il dodicesimo testa a testa dopo che negli 11 precedenti c’è stato un sostanziale equilibrio. Infatti, il match è terminato per 6 volte in pareggio con 3 vittorie rossoblu e 2 campane. Il primo scontro diretto risale addirittura alla stagione 1947/1948 quando ad avere la meglio fu il Bologna con un netto 4-0 in casa.

DIRETTA/ Frosinone Bologna Primavera (risultato finale 0-0) video streaming tv: reti bianche (30 marzo 2024)

I rossoblu hanno vinto anche l’ultima sfida tra le due squadre in virtù dei centri di Zirkzee nel giro di 20 minuti. La rete del 2-1 è stata segnata da Simy. Per trovare una vittoria dei campani contro i felsinei tocca tornare indietro nel tempo fino al 1999: Serie B, 30esima giornata anche in quel caso, e tripletta di un certo Marco Di Vaio che anni dopo sarebbe diventato un’icona in quel di Bologna con 66 gol in 148 partite. Per chiudere il cerchio, il pareggio più recente è stato quello del 2023 con Pirola e Dia da una parte e Ferguson con Lykogiannis dall’altra. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Colantuono nuovo allenatore Salernitana/ Esonerato Liverani, nello staff anche Ribery (Serie A 19 marzo 2024)

BOLOGNA SALERNITANA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Bologna Salernitana sarà disponibile sia su Sky che su Dazn. La gara di San Siro fa parte del blocco di tre partite condivise dunque si potrà vedere anche solo con uno dei due abbonamenti.

La diretta streaming di Bologna Salernitana sarà dunque visibile sia sull’app di Dazn che su quella di Sky ovvero Sky Go. Naturalmente bisognerà avere i rispettivi abbonamenti. Dopodiché avrete l’imbarazzo della scelta dato che queste app sono scaricabili su tutti i dispositivi mobili.

PARTITA SCONTATA?

La diretta Bologna Salernitana, in programma lunedì 1 aprile alle ore 12:30, racconta della 30esima giornata di Serie A. I rossoblu sono reduci dalla vittoria all’ultimo respiro targata Fabbian nella trasferta di Empoli, un successo che ha riscattato la sconfitta contro l’Inter ed è valsa la settima vittoria in otto partita da inizio febbraio.

Nuovo allenatore Salernitana: esonerato Liverani/ Serie A, in pole c'è Colantuono (oggi 18 marzo 2024)

La Salernitana ha perso lo scontro diretto in casa contro il Lecce dopo essere stata sconfitta anche dal Cagliari una settimana prima. Due ko che hanno compromesso ancora di più la situazione per i campani, ultimi a 14 punti e attualmente a -11 dall’Empoli quartultimo. Difficile pensare dunque ad un salvezza, ma mai dire mai.

BOLOGNA SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Bologna Salernitana vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. Tra i pali Skorupski, in difesa Posch, Lucumi, Calafiori e Kristiansen. Nella zona nevralgica del campo troveremo Fabbian e Freuler con Orsolini, Ferguson e Ndoye dietro a Zirkzee.

Risponde la Salernitana con il 4-3-2-1. In porta Costil, pacchetto arretrato composto da Zanoli, Manolas, Pirola e Bradaric. A centrocampo Coulibaly, Maggiore e Basic proveranno a dare qualità e quantità. Davanti Tchaouna e Candreva supporteranno Weissman.

BOLOGNA SALERNITANA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Bologna Salernitana danno favorita la squadra di casa a 1.25. Secondo bet365, la X vale 5.75 mentre il 2 fisso è a 12.

Il Gol è offerto a 2.25 contro l’1.57 del segno opposto. Chiudiamo con Over 2.5 e Under 2.5 rispettivamente a 1.70 e 2.10











© RIPRODUZIONE RISERVATA