Diretta Bologna Salisburgo, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Dall'Ara per la quinta giornata di Europa League 2025/2026.

DIRETTA BOLOGNA SALISBURGO, I FELSINEI OSPITANO GLI AUSTRIACI

Avvio previsto alle ore 21:00 di giovedì 27 novembre 2025 per la diretta Bologna Salisburgo. Presso lo Stadio Renato Dall’Ara la formazione allenata da mister Italiano proverà a regalarsi un successo davanti ai propri tifosi contro una compagine ben abituata a disputare le Coppe Europee in questa quinta giornata di Europa League 2025/2026.

I rossoblù sono in serie positiva da ben undici partite e l’ultima sconfitta risale alla trasferta di Birmingham, quando l’Aston Villa aveva vinto per 1 a 0. I Felsinei sono al momento in ventiquattresima posizione con 5 punti, come il Nottingham Forrest, ed in questa competizione sono reduci dal pari senza segnare maturato contro il Brann.

Il Bologna in Serie A ha invece più recentemente rifilato un netto 3 a 0 all’Udinese lontano dalle mura amiche nello scorso weekend. Gli ospiti di turno arrivano a questo appuntamento occupando il ventottesimo posto in classifica a causa dei soli tre punti racimolati dall’avvio della competizione, risultando vincenti in una sola circostanza.

Gli austriaci vengono appunto dal 2 a 0 interno ottenuto contro il Go Ahead Eagles mentre in campionato sono primi in graduatoria con venticinque punti. Il club della Red Bull ha tuttavia subito un 3 a 2 inaspettato in casa affrontando il Tirol e potrebbe essere raggiunto o scavalcato dalle inseguitrici così come potrebbe però anche sorpassare la società emiliana.

DIRETTA BOLOGNA SALISBURGO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se non puoi andare allo Stadio Dall’Ara avrai modo di seguire la diretta Bologna Salisburgo con un abbonamento a Sky oppure a Now Tv. Entrambe le piattaforme trasmetteranno la sfida europea in streaming sulle rispettive app come Sky Go. In televisione il match sarà passato invece sul canale Sky Sport Uno.

DIRETTA BOLOGNA SALISBURGO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Bologna Salisburgo: in campo dall’inizio secondo il modulo 4-2-3-1 con Ravaglia tra i pali, Zortea, Heggem, Lucumi e Miranda nelle retrovie, Ferguson e Moro in mediana, Orsolini, Fabbian e Odgaard a collegare centrocampo ed attacco dove ci sarà Dallinga se parliamo degli uomini di mister Italiano. Gli ospiti guidati dal tecnico Letsch dovrebbero invece presentarsi utilizzando un 4-3-3 con Schlager in porta, Lainer, Schuster, Rasmussen e Terzic in difesa, Yeo, Diabaté e Kjaergaard nel mezzo, Baidoo, Vertessen ed Alajbegovic a formare il tridente offensivo.

DIRETTA BOLOGNA SALISBURGO, LE QUOTE

Le quote riguardanti l’esito finale della diretta Bologna Salisburgo propendono per il successo degli emiliani. Sia Snai che Sisal sono concordi nel fissare a 1.38 la vittoria dei padroni di casa mentre il pareggio è pagato a 4.75. Il segno 2, ovvero il trionfo degli ospiti, è invece quotato rispettivamente a 7.50 dalla prima agenzia di scommesse e ad 8.50 dala seconda.