DIRETTA BOLOGNA SAMPDORIA PRIMAVERA/ Streaming video tv: liguri avanti nello storico

DIRETTA BOLOGNA SAMPDORIA PRIMAVERA: LO STORICO

Non sono certo pochi i precedenti di Bologna Sampdoria Primavera: a partire dal 2007 ne contiamo infatti 16, con un vantaggio netto da parte dei blucerchiati che si sono aggiudicati 11 incontri a fronte di sole 3 vittorie felsinee, con 2 pareggi. Nelle prime otto sfide la Sampdoria ha ottenuto 6 vittorie rimanendo imbattuta; per trovare la prima vittoria del Bologna Primavera dobbiamo arrivare al maggio 2014, quando i rossoblu si erano imposti in casa per 3-1 con i gol di Nicolò Scalini, Giacomo Cecconi e Antonio Calabrese, in mezzo il temporaneo pareggio ligure di Giovanni Fenati. La Sampdoria Primavera ha vinto in trasferta cinque volte: la più recente è del marzo 2018, era finita 2-1 in rimonta con Kaloyan Krastev che aveva infilato la sua porta ancora nel primo tempo, quello era stato il pareggio al rigore di Leonardo Mazza e al 90’ era stato Ibourahima Baldé a segnare la rete della vittoria blucerchiata. Gli ultimi due episodi sono andati entrambi alla Sampdoria, che si è presa dunque due affermazioni casalinghe: nella partita di andata di questo campionato il 2-0 è stato timbrato da Nik Prelec e un autogol, di Alex Arnofoli. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BOLOGNA SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Sampdoria Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale è disponibile per tutti al numero 60 del digitale terrestre e, come noto, si occupa dell’intero programma del campionato Primavera 1. In assenza di un televisore, gli appassionati potranno comunque seguire questa partita con il servizio di diretta streaming video, che è disponibile sia sul sito www.sportitalia.com che, sempre senza costi aggiuntivi e utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, installando l’app Sportitalia.

BLUCERCHIATI PER LA FUGA!

Bologna Sampdoria Primavera sarà diretta dal signor Francesco Luciani, e si gioca alle ore 17:00 di domenica 16 maggio: valida per la 23^ giornata nel campionato Primavera 1 2020-2021, è molto interessante perché mette di fronte due squadre che sono reduci da vittorie e che dunque arrivano all’appuntamento con il morale alto. Il Bologna ha battuto la Lazio nel recupero di mercoledì, e si è finalmente tolto dalla zona playout: ha naturalmente bisogno di conferme ma intanto si è tirata fuori dai guai in maniera brillante.

La Sampdoria continua a condurre la classifica, dopo il roboante 6-1 all’Ascoli: testa-coda senza affanni per i blucerchiati che si confermano sorpresa della stagione e puntano a prendersi direttamente la fase finale del campionato, a questo punto sognando concretamente lo scudetto. Vedremo quello che succederà nella diretta di Bologna Sampdoria Primavera, intanto possiamo tracciare un rapido ragguaglio sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SAMPDORIA PRIMAVERA

Sarà un 3-5-2 quello di Luciano Zauri per Bologna Sampdoria Primavera: Molla in porta, davanti a lui dovrebbero agire Tosi, Milani e Motolese con due esterni che sarebbero Arnofoli e Montebugnoli, schierati ovviamente sulla linea dei centrocampisti dando una mano a Roma e Farinelli che sono le mezzali. Con Cossalter in campo sarebbe un 3-4-1-2, altrimenti spazio ad Andrea Viviani; davanti dovrebbero giocare Mattia Pagliuca e Vergani, destinato ancora a uscire dalla panchina Rabbi. La Sampdoria di Felice Tufano gioca con un modulo speculare: davanti a Saio giocano Obert, Angileri e Aquino con Ercolano e Giordano che partono dalla mediana allargando il loro raggio d’azione, lasciando spazio in mezzo alla regia di Trimboli supportato da due tra Brentan, Siatounis e Francofonte. Nel reparto offensivo sembra tutto fatto: Prelec, capocannoniere della squadra, farà coppia con il talentuoso Di Stefano.

