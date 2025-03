DIRETTA BOLOGNA SAMPDORIA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Un periodo di recente favorevole ai rossoblù è l’indicazione che possiamo dare con uno sguardo al testa a testa per la diretta Bologna Sampdoria Primavera. C’è però un dato apparentemente incredibile: il Bologna ha vinto quattro delle ultime sette partite, ma sono state tutte in casa della Sampdoria, mentre in Emilia si contano due pareggi e un successo esterno per i blucerchiati, per cui è presente quello che potremmo definire un vero e proprio tabù casalingo.

DIRETTA/ Verona Bologna (risultato 0-0) video streaming tv: Sarr contro Castro, si gioca! (9 marzo 2025)

Aggiungiamoci che in precedenza c’erano state tre vittorie consecutive per la Sampdoria ed ecco allora che il Bologna non fa festa in casa davvero da molto tempo. In compenso, ha un notevole feeling con le trasferte a Genova, che è stato confermato anche sabato 2 novembre scorso, quando il Bologna vinse per 0-1 la partita d’andata grazie al gol al 35’ minuto di Naïm Byar. Queste sono le particolari statistiche che ci accompagnano alla diretta Bologna Sampdoria Primavera, oggi cosa succederà in terra emiliana? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Sampdoria Palermo (risultato finale 1-1): Brunori sfiora il ko! (Serie B, 8 marzo 2025)

BOLOGNA SAMPDORIA PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

La diretta Bologna Sampdoria Primavera in tv sarà garantita in chiaro su Sportitalia, quindi grazie a sito e app avremo tutti anche la diretta streaming video.

BOLOGNA SAMPDORIA PRIMAVERA: PUNTI PER LA SALVEZZA

La quartultima ospita la penultima, la diretta Bologna Sampdoria Primavera si impone nel suo significato già con questi sintetici dati che illustrano quanto sarà preziosa la partita che andrà in scena alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, domenica 9 marzo 2025. La lotta salvezza è vivissima in particolare per i padroni di casa del Bologna, che si sono rilanciati con la preziosa vittoria sul campo dell’Atalanta nella scorsa giornata, ma a quota 26 punti sono sempre in zona playout e quindi nella diretta Bologna Sampdoria Primavera dovranno provare a sfruttare un abbinamento teoricamente favorevole per vincere ancora.

Video Bologna Cagliari (2-1)/ Gol e highlights: Orsolini stende i sardi! (Serie A, domenica 2 marzo 2025)

Dall’altra parte la Sampdoria Primavera è penultima con appena 18 punti: due pareggi nelle ultime tre hanno lasciato almeno qualche speranza in questo caso di raggiungere i playout, visto che ad oggi ci sarebbe la retrocessione immediata per i blucerchiati. La missione è quasi impossibile, richiederebbe qualche vittoria e allora oggi potrebbe essere l’occasione per provare a tenere viva la speranza. Ovviamente però sono ambizioni opposte che si scontreranno nella diretta Bologna Sampdoria Primavera…

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SAMPDORIA PRIMAVERA

Leonardo Colucci potrebbe insistere sugli uomini della vittoria a Bergamo per le probabili formazioni della diretta Bologna Sampdoria Primavera. Modulo 4-3-3 quindi per i rossoblù, con il tridente d’attacco con Jaku e Ravaglioli ai fianchi di Castaldo; a centrocampo invece ecco Nordvall tra le due mezzali Barbaro e Menegazzo; infine, in difesa ecco i due centrali Tomasevic e Ivanisevic davanti al portiere Pessina, con Puukko a destra e Papazov terzino sinistro.

Alessandro Lupi potrebbe invece scegliere un 3-4-3 per la Sampdoria Primavera. Cominciamo di nuovo dall’attacco, con Bacic centravanti fra le ali Paratici a destra e Ntanda a sinistra; Papasergio e Nhaga sono invece i due esterni del centrocampo doriano, che giocheranno ai fianchi di Casalino e Ivkovic; infine, ecco il portiere Scardigno che sarà protetto dalla linea della difesa a tre nella quale indichiamo Dimitrov, Paganotti e Malanca.