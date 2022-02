Diretta Bologna Sampdoria Primavera/ Streaming video tv: rossoblù cercano rivalsa

DIRETTA BOLOGNA SAMPDORIA: PARTITA COMBATTUTA!

Il match Bologna Sampdoria, valido per la ventunesima giornata del campionato di Primavera 1, andrà in scena in diretta domenica 27 febbraio alle ore 11.00 al Centro Sportivo Galli di Casteldebole. Le due squadre stanno vivendo due momenti molto diversi in questa fase della stagione. I baby rossoblù, infatti, militano nei bassifondi della classifica, occupando attualmente il quindicesimo posto a quota 22. I baby blucerchiati, al contrario, sono al secondo posto a pari punti (35) con il Cagliari e possono dirsi piuttosto soddisfatti dell’annata, anche se la vetta è ormai fuori misura, dato che è a +10.

Gli ultimi risultati rispecchiano l’andamento in classifica delle due squadre. I padroni di casa infatti sono reduci dalla sconfitta di misura contro l’Inter, arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo due vittorie consecutive. Gli ospiti invece nell’ultimo turno di campionato hanno conquistato una vittoria contro l’Atalanta, ma poi sono stati eliminati dal medesimo avversario in Coppa Italia. Entrambe insomma vorranno riscattarsi.

DIRETTA BOLOGNA SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta di Bologna Sampdoria Primavera sarà disponibile in chiaro in televisione su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva ormai da anni detiene i diritti televisivi del campionato di Primavera 1, offrendo le partite sui propri canali e non solo. Sportitalia mette a disposizione infatti anche la possibilità di seguire la gara in streaming video tramite il sito ufficiale oppure le applicazioni per smartphone e tablet. Per usufruire dell’appuntamento dunque non serve altro che una connessione a Internet.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SAMPDORIA PRIMAVERA

Diamo adesso un’occhiata alle probabili formazioni di Bologna Sampdoria, match valido per la ventunesima giornata del campionato di Primavera 1. I padroni di casa, allenati da Luca Vigiani, dovrebbero dovrebbero scendere in campo come di consueto con il modulo 4-3-3: Bagnolini, Cavina, Amey, Urbanski, Pagliuca, Arnofoli, Wieser, Pyyhtia, Paananen, Motolese, Annan. Gli ospiti, allenati da Felice Tufano, invece, opteranno probabilmente per un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Saio I.; Villa, Paoletti, Migliardi; Somma, Pozzato, Yepes, Sepe, Bianchi; Montevago, Di Stefano.



