Diretta Bologna Sampdoria Primavera/ Streaming video tv: scontro diretto nella top 10

Bologna Sampdoria primavera, diretta dall’arbitro Cristian Cudini, sabato 19 ottobre 2019 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quinta giornata del campionato Primavera 1. Le due squadre sono al momento appaiate a quota 6 punti a metà classifica, due vittorie e due sconfitte ciascuno, con i blucerchiati che prima della sosta hanno ottenuto un importante successo interno contro la Lazio, mentre il Bologna ha subito un 2-0 in casa dell’altra formazione capitolina, la Roma.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bologna Sampdoria Primavera oggi sabato 19 ottobre 2019, sarà visibile in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 di Sportitalia, che detiene l’esclusiva del campionato Primavera 1 sul digitale terrestre. La diretta streaming video via internet della partita si potrà seguire collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Bologna Sampdoria primavera, sfida valevole per la quinta giornata del campionato Primavera 1. Il Bologna di Troise giocherà con un 4-3-3: Molla, Lunghi, Portanova, Kahiloti, Koutsoupias, Baldursson, Mazza, Visconti, Stanzani, Juwara, Cangiano. La Sampdoria di Cottafava risponderà con un 3-4-3 così schierato: Avogadri, Giordano, Rocha, Veips, Ercolano, Obert, Brentan, Pompetti, Bahlouli, Prelec, Yayi Mpie.



