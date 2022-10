Diretta/ Bologna Sampdoria streaming video tv: esordio per Stankovic (Serie A)

DIRETTA BOLOGNA SAMPDORIA: PUNTI PESANTI!

Bologna Sampdoria, in diretta sabato 8 novembre 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valida per la 9^ giornata del campionato di Serie A. Esordio per Dejan Stankovic chiamato a risollevare una situazione molto difficile in casa sampdoriana. Solo 2 punti finora per i blucerchiati che occupano in solitudine l’ultimo posto nella classifica del massimo campionato, chiamati ora a ricostruire un nuovo orizzonte in chiave salvezza.

Il Bologna sta vivendo dalla sua un momento altrettanto difficile, l’ultima sconfitta in casa della Juventus è stata la seconda consecutiva e l’arrivo di Thiago Motta in panchina al posto di Mihajlovic non sembra aver portato la scossa sperata in termini di risultati. L’11 aprile scorso il Bologna ha vinto 2-0 l’ultimo precedente interno contro la Sampdoria, con i blucerchiati che non vincono in campionato al “Dall’Ara” da 19 anni, dallo 0-1 del 2 novembre 2003.

BOLOGNA SAMPDORIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Bologna e Sampdoria? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 9^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SAMPDORIA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Sampdoria, match che andrà in scena allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Per il Bologna, Thiago Motta schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Skorupski; Sosa, Posch, Lucumì, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Sansone, Soriano, Vignato; Arnautovic. Risponderà la Sampdoria allenata da Dejan Stankovic con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Augello; Rincon, Villar; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo.

BOLOGNA SAMPDORIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Sampdoria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.











