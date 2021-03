Diretta Bologna Sampdoria/ Streaming video tv: in acque tranquille (Serie A)

DIRETTA BOLOGNA SAMPDORIA: SFIDA EQILIBRATA

Bologna Sampdoria, in diretta dallo stadio Renato Dall’Ara del capoluogo emiliano, si gioca alle ore 12.30 di oggi, 14 marzo 2021, e sarà di conseguenza l’ormai tradizionale lunch match che aprirà la domenica di Serie A per la ventisettesima giornata. Avvicinandoci alla diretta di Bologna Sampdoria, potremmo definire questa partita come una sfida tra due formazioni che navigano in acque abbastanza tranquille, anche il Bologna di Sinisa Mihajlovic con i suoi 28 punti farebbe bene a non sedersi ancora sugli allori di una salvezza non del tutto blindata.

Sicuramente più serena da questo punto di vista è la Sampdoria di Claudio Ranieri, che vanta infatti 32 punti e per la quale dunque il raggiungimento della quota salvezza dovrebbe ormai essere solo una formalità – i tifosi blucerchiati sono autorizzati a fare gli scongiuri… Settimana scorsa il Bologna ha perso per 3-1 sul campo del Napoli, mentre per la Sampdoria avevamo avuto un pareggio per 2-2 contro il Cagliari al termine di una partita ricca di colpi di scena: oggi cosa succederà in Bologna Sampdoria?

DIRETTA BOLOGNA SAMPDORIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Sampdoria sarà garantita sul canale DAZN 1, numero 209 della piattaforma Sky, per gli abbonasti che abbiano attivato la corrispondente opzione. Altrimenti, ecco che il match sarà diffuso in diretta streaming video per i propri abbonati dalla piattaforma DAZN, che ad ogni giornata di campionato trasmette infatti tre partite di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SAMPDORIA

Dando adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Bologna Sampdoria, possiamo osservare che l’allenatore di casa Sinisa Mihajlovic dovrebbe schierare i rossoblù con il 4-2-3-1. In mediana torna Schouten, che potrebbe soffiare a Poli il posto al fianco di Svanberg, mentre in attacco c’è ancora qualche dubbio ma potremmo vedere il terzetto formato da Orsolini, Soriano e Sansone alle spalle di Barrow. In difesa potrebbe invece esserci Tomiyasu come terzino destro, con Danilo e Soumaoro nella coppia centrale. Quanto alla Sampdoria, da Claudio Ranieri ci attendiamo un 4-4-2 con Yoshida e Ferrari in ballottaggio per sostituire in difesa lo squalificato Colley. A centrocampo potrebbe tornare titolare Thorsby, mentre in attacco ci sono ancora dei dubbi, ma Quagliarella e Keità Balde dovrebbero essere favoriti su Gabbiadini e Ramirez per giocare dal primo minuto.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico su Bologna Sampdoria in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è dunque quotato a 2,30, mentre poi si sale su livelli quasi identici per il pareggio (segno X a 3,20) e per la vittoria esterna della Sampdoria, con il segno 2 che varrebbe infatti 3,25 volte la posta in palio.



