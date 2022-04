Diretta Bologna Sampdoria/ Streaming video tv: la Samp non può sbagliare (Serie A)

DIRETTA BOLOGNA SAMPDORIA: ROSSOBLU FAVORITI

Bologna Sampdoria, in diretta lunedì 11 aprile alle ore 20:45 dallo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, è valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. I rossoblu sono reduci dal pareggio di San Siro conseguito contro la capolista Milan, gara terminata con il punteggio di 0-0. La squadra di Sinisa Mihajlovic è in ripresa, dopo un buon periodo di flessione. Il Bologna insegue un successo che manca dallo scorso febbraio, ed è infatti scivolato in dodicesima posizione con 34 punti.

Bologna Inter, la data del recupero di Serie A/ Ecco quando si gioca al "Dall'Ara"

La Sampdoria arriva alla gara del Dall’Ara, dopo la sconfitta casalinga subita contro la Roma di José Mourinho, in cui i giallorossi si sono imposti con il punteggio di 0-1. La squadra di Marco Giampaolo, ha vinto una sola partita nelle ultime cinque giornate, perdendone quattro. I blucerchiati sono infatti in sedicesima posizione con 29 punti, +7 rispetto alla zona retrocessione. Nella gara di andata, il Bologna si è imposto sui liguri con il punteggio di 1-2.

DIRETTA/ Empoli Sampdoria Primavera (risultato finale 1-0) video: la decide Guarino

DIRETTA BOLOGNA SAMPDORIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Bologna Sampdoria di Serie A, è una delle tre partite trasmesse da Sky Sport. Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. Di conseguenza, è possibile vedere la diretta Cagliari Juventus anche in streaming video tramite l’applicazione Sky Go. In alternativa, la partita sarà trasmessa dalla piattaforma Dazn. In questo caso sarà in diretta streaming video, ma è possibile accedere al contenuto anche tramite Smart Tv. Anche in questo caso è necessario disporre dell’abbonamento al servizio.

DIRETTA/ Atalanta Bologna Primavera (risultato finale 3-0): tris della Dea

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BOLOGNA SAMPDORIA

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Bologna Sampdoria, le quali si affronteranno nella trentaduesima giornata di Serie A. Il tecnico rossoblù, Sinisa Mihajlovic, non sarà in panchina, ma dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 3-4-2-1, questa la probabile formazione titolare del Bologna: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Barrow, Soriano; Arnautovic.

L’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo dovrebbe schierare i blucerchiati con il modulo 4-3-1-2. Ecco la probabile formazione titolare dei liguri, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta che giocherà allo stadio Renato Dall’Ara: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della diretta Bologna Sampdoria di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una partita equilibrata, con la vittoria del Bologna, abbinata al segno 1, quotata 2.10. L’eventuale pareggio tra le compagini, proposto con segno X, è quotato 3.45. Non è favorita la Sampdoria, infatti la sua vittoria, con segno 2, viene proposta a 3.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA