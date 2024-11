DIRETTA BOLOGNA SASSUOLO PRIMAVERA, PRIME POSIZIONI

Il derby emiliano di categoria quest’anno si gioca ai piani alti: la diretta Bologna Sassuolo Primavera vede sfidarsi due squadre delle prime otto posizioni in classifica, i rossoblu al settimo posto con la Roma e i neroverdi davanti a tutti insieme a Milan e Lazio. La gara si giocherà sabato 23 novembre 2024 alle ore 15:00. I felsinei sono reduci da tre risultati utili consecutivi da fine ottobre grazie alle vittorie contro Udinese e Sampdoria più il recente pareggio con la Juventus.

Il Sassuolo sta riuscendo a fare ancora meglio poiché le ultime tre partite hanno visto solo e solamente vincere la squadre neroverdi che ricopre la prima posizione: 3-2 al Torino, 3-1 a Lecce e 1-0 in casa contro l’Empoli.

COME VEDERE IN TV LA DIRETTA BOLOGNA SASSUOLO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Come per tutte le sfide della categoria, anche la diretta Bologna Sassuolo Primavera si potrà seguire su Sportitalia. Lo stesso vale per la diretta streaming che verrà offerta sempre da Sportitalia su tutti i dispositivi.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SASSUOLO PRIMAVERA

È arrivato il momento di dare un’occhiata alle probabili formazioni della diretta Bologna Sassuolo. Partiamo da quella dei padroni di casa che si schiereranno con il 4-3-1-2. In porta Mapponen, difesa a quattro composta da Puukko, Jaber, Markovic e Baroncioni. Le due mezzali Labedzki e Tirelli con Lai in mediana. Byar dietro a Tordiglione e Ravagliolil.

Il Sassuolo replica con lo stesso identico assetto tattico. Tra i pali spazio a Scacchetti che verrà difeso qualche metro più avanti da Parlato, Macchioni, Corradini e Benvenuti. A centrocampo ci saranno Leone, Tomas e Weiss che agiranno alle spalle di Bruno, trequartista. Davanti Vedovati e Sandro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BOLOGNA SASSUOLO PRIMAVERA

In questo match chi partirà favorito? Per scoprirlo, guardiamo insieme le quote per le scommesse Bologna Sassuolo Primavera. I neroverdi sono quotati a 1.97 dunque più bassi dell’1 fisso a 3.15. Il pareggio è offerto a 3.75.

Il Gol è molto probabile e si può trovare a 1.43 rispetto ai 2.50 del No Gol. Chiudiamo con Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.47 e 2.45.