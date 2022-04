Diretta/ Bologna Sassuolo streaming video tv: derby emiliano (Primavera)

DIRETTA BOLOGNA SASSUOLO PRIMAVERA: PARTITA COMBATTUTA!

Bologna Sassuolo, in diretta mercoledì 13 aprile 2022 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Biavati sarà una sfida valevole per la 28^ giornata del campionato Primavera. Derby emiliano tra due formazioni ormai proiettate in quadranti diversi della classifica in questo finale di torneo. Il Bologna dovrà necessariamente guardarsi le spalle dopo l’ultima sconfitta in casa dell’Atalanta, dividendo al momento la zona del quartultimo posto a quota 33 punti con Verona e Napoli.

Diretta/ Bologna Sampdoria (risultato finale 2-0): doppio Arnautovic!

Fuori dalla bagarre salvezza il Sassuolo che con l’ultimo successo interno sulla Spal ha spezzato la serie negativa che lo affliggeva e soprattutto può puntare ora a un clamoroso aggancio ai play off, con la Juventus sesta lontana solo 3 lunghezze. Nel match d’andata Sassuolo vincente di misura grazie a una rete di Samele, il 20 febbraio 2021 i neroverdi hanno vinto con identico punteggio anche l’ultimo precedente disputato a Bologna.

Bologna Inter, la data del recupero di Serie A/ Ecco quando si gioca al "Dall'Ara"

DIRETTA BOLOGNA SASSUOLO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Sassuolo Primavera sarà disponibile in chiaro su SI Solo Calcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SASSUOLO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Sassuolo Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Biavati. Per il Bologna, Luca Vigiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bagnolini; Amey, Stivanello, Urbanski, Raimondo; P agliuca, Rocchi, Pyyhtia, Motolese; Wallius Kalle, Anna. Risponderà il Sassuolo allenato da Emiliano Bigica con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Vitale; Pieragnolo, Flamingo, Romagna, Paz; Abubakar, D’Andrea, Zenelaj; Mata, Toure, Samele.

DIRETTA/ Sassuolo Atalanta (risultato finale 2-1) video streaming tv: accorcia Muriel

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Sassuolo Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.











© RIPRODUZIONE RISERVATA