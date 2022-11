Diretta/ Bologna Sassuolo streaming video tv: derby emiliano (Serie A)

DIRETTA BOLOGNA SASSUOLO: DIFFICILE FARE PRONOSTICI!

Bologna Sassuolo, in diretta sabato 12 novembre 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A. Derby emiliano con le due squadre che si presentano all’appuntamento appaiate a quota 16 punti: a +9 dalla zona retrocessione e a -10 da quella che porta all’Europa, per Bologna e Sassuolo il cammino ha bisogno di acuti per non ritrovarsi prematuramente in una fase priva di stimoli.

Nel turno infrasettimanale i felsinei sono crollati in casa dell’Inter, passando in vantaggio ma poi venendo seppelliti sotto il peso di 6 gol. Dall’altra parte il Sassuolo ha evitato la terza sconfitta consecutiva in campionato recuperando il pari contro la Roma che pure aveva colpito nel finale di partita ma è stata raggiunta da un gran gol di Pinamonti. Il 15 maggio scorso il Sassuolo ha vinto per 1-3 l’ultimo precedente a Bologna, ultimo successo felsineo in casa contro i neroverdi datato 31 marzo 2019, 2-1 il punteggio finale.

BOLOGNA SASSUOLO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Bologna e Sassuolo? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 15^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SASSUOLO

Le probabili formazioni della diretta Bologna Sassuolo, match che andrà in scena allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Per il Bologna, Thiago Motta schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Barrow; Arnautovic. Risponderà il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurientè, Pinamonti, Traorè.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Sassuolo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.











