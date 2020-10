Diretta Bologna Sassuolo/ Streaming video tv: derby emiliano (Serie A)

DIRETTA BOLOGNA SASSUOLO: DE ZERBI TENTA IL COLPO

Bologna Sassuolo, in diretta dallo stadio Renato Dall’Ara alle ore 12.30 di oggi, domenica 18 ottobre, è il derby emiliano che, collocato all’ora di pranzo, aprirà il programma domenicale della quarta giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Sfida sempre interessante, la diretta di Bologna Sassuolo ci ricorda a dire il vero che i neroverdi di Roberto De Zerbi hanno cominciato la stagione sicuramente meglio rispetto ai rossoblù di Sinisa Mihajlovic, fermi a quota 3 punti in classifica mentre il Sassuolo è già arrivato a quota 7 prima della sosta. Due settimane fa infatti il Bologna aveva incassato una sconfitta a Benevento, mentre il Sassuolo si era imposto con un netto 4-1 contro il Crotone. Il derby dunque arriva per gli ospiti nel momento in cui cercare di spiccare il volo verso un campionato da protagonisti, mentre per il Bologna deve essere occasione di riscatto, magari sull’esempio dell’unica partita casalinga giocata finora dai felsinei, curiosamente un altro derby emiliano che il Bologna vinse per 4-1 contro il Parma alla fine di settembre.

DIRETTA BOLOGNA SASSUOLO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Sassuolo sarà garantita sul canale DAZN 1 (numero 209 della piattaforma Sky) per gli abbonati che abbiano attivato la corrispondente opzione, altrimenti è disponibile naturalmente la diretta streaming video appunto su DAZN, dal momento che il lunch match di ogni giornata di Serie A viene trasmesso da questa piattaforma digitale.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SASSUOLO

Diamo adesso uno sguardo anche alle probabili formazioni di Bologna Sassuolo. Infermeria piena per Sinisa Mihajlovic, che deve rinunciare a Skov Olsen, Medel, Poli. Dovrebbe tornare Orsolini titolare insieme a Soriano, Barrow (che si è ripreso dal lieve infortunio riportato a Benevento) e Palacio, mentre in mediana sono favoriti Svanberg e Schouten. In difesa verso la conferma per il giovane Hickey a sinistra, mentre nella coppia centrale riecco Danilo. Nel Sassuolo torna invece disponibile Boga che però dovrebbe per il momento partire dalla panchina, dunque nel settore avanzato Roberto De Zerbi dovrebbe schierare titolare Berardi, Defrel, Djuricic alle spalle di Caputo. Infortunato Chiriches, inoltre mancherà Toljan positivo al Coronavirus, dunque al centro della difesa dovrebbe giocare Marlon al fianco di Ferrari.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, che cosa ci può dire il pronostico del derby Bologna Sassuolo? Secondo le quote offerte dall’agenzia Snai, il fattore campo non basta e sono favoriti gli ospiti neroverdi, perché il segno 2 è quotato a 2,35 mentre si sale a quota 2,85 in caso di segno 1 ed infine a 3,60 volte la posta in palio in caso di pareggio, per chi avrà scommesso sul segno X.



