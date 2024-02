DIRETTA BOLOGNA SASSUOLO/ Video streaming tv: ecco la storia del derby emiliano! (Serie A, 3 febbraio 2024)

DIRETTA BOLOGNA SASSUOLO: TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta Bologna Sassuolo toccheranno quota venti in occasione di questo scontro diretto. Fin qui, i felsinei hanno vinto una partita in più dei neroverdi ovvero sette a sei. Gli ultimi due incontri sono finiti però in pareggio, entrambi 1-1: Berardi e Dominguez a maggio 2023 e Zirkzee e Boloca nell’ottobre dello stesso anno. Per vedere una vittoria bisogna risalire al 2022 quando il Bologna vinse 3-0 con gol di Aebischer, Arnautovic e Ferguson.

L’ultimo successo del Sassuolo è invece di qualche mese prima con un 3-1 esterno targato Scamacca (doppietta) e Berardi. Di Orsolini su rigore il gol della bandiera in pieno recupero. La gara con più gol tra queste due squadra è stata quella del 2020, 4-3 per il Sassuolo: reti di Soriano, Svanberg e Orsolini per il Bologna e Berardi, Djuricic, Caputo e autogol di Tomiyasu per il definitivo 4-3 dei neroverdi. (aggiornamento di Christian Attanasio)

BOLOGNA SASSUOLO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Sassuolo sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, in particolare gli abbonati potranno riferirsi al canale Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder) con l’alternativa della mobilità grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Come sempre poi, questa partita sarà visibile anche con il servizio di diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN che ha i diritti per mandare in onda l’intero campionato di calcio, e per accedere alla quale avrete bisogno di sottoscrivere un abbonamento. Lo stesso discorso va fatto per l’altro portale che garantisce questo servizio, vale a dire Now Tv.

DERBY EMILIANO TESO!

Bologna Sassuolo è in diretta dal Renato Dall’Ara, alle ore 20:45 di sabato 3 febbraio 2024: il derby emiliano si gioca per la 23^ giornata di Serie A 2023-2024, ed è una partita molto delicata per i neroverdi che sono entrati in crisi, non trovano continuità e, perdendo in casa del Monza, si trovano addirittura con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, uno scenario che non era pronosticabile – soprattutto dopo aver battuto Juventus e Inter in ottobre – e che adesso è complessa da gestire, anche perché la rosa tecnicamente è stata costruita per altre posizioni di classifica, con il rischio di affondare.

Il Bologna ha calato la sua straordinaria produzione una volta entrato in Champions League, ma il suo campionato resta ottimo: i felsinei sabato scorso hanno raccolto un prezioso punto a San Siro, riprendendo il Milan in pieno recupero. Un pareggio certamente fortunoso, ma inseguito con le unghie e con i denti; adesso Thiago Motta vuole ritrovare anche la vittoria nella diretta di Bologna Sassuolo, vedremo come andranno le cose ma intanto noi possiamo approfittare del tempo che ci è rimasto per analizzare insieme le scelte da parte dei due allenatori, leggendo le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SASSUOLO

In Bologna Sassuolo Thiago Motta ritrova Posch dopo la squalifica: l’austriaco agirà a destra come terzino con Kristiansen sull’altro versante, poi Beukema dovrebbe essere il partner di Calafiori come centrale a protezione di Skorupski. A centrocampo, il Bologna dovrebbe puntare sul tandem svizzero composto da Freuler e Aebischer; ricordiamo poi l’infortunio di Dan Ndoye, ragion per cui sugli esterni di trequarti dovrebbero operare Orsolini e Saelemaekers (il belga potrebbe essere dirottato a sinistra) con Lewis Ferguson da centrale, mentre come prima punta naturalmente avremo Zirkzee.

Alessio Dionisi ha Matheus Henrique squalificato e Domenico Berardi infortunato per almeno un mese, oltre a Toljan e Obiang: dunque, Pedersen a destra e il nuovo arrivato Doig a sinistra, in mezzo alla difesa ballottaggio Tressoldi-Gian Marco Ferrari per affiancare Erlic con Consigli ovviamente in porta. A sostituire Matheus Henrique sulla mediana sarà Racic; Boloca mantiene la sua maglia da titolare, sulla trequarti invece c’è Castillejo che è la naturale alternativa a Berardi, Thorstvedt è in vantaggio su Bajrami e a sinistra giocherà Laurienté, con Pinamonti sempre schierato da centravanti ma con Mulattieri che lo insidia.

QUOTE E PRONOSTICO

Aggiungendo qualche informazione alla diretta di Bologna Sassuolo, possiamo andare a leggere quali siano le quote che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su questa partita, valida per la 23^ giornata nel campionato di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria della squadra felsinea vi farebbe guadagnare 1,70 volte l’importo che avrete pensato di investire; per il segno X, su cui puntare per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,80 volte la giocata mentre il segno 2, che identifica l’eventualità del successo della formazione neroverde, ha un valore che con questo bookmaker equivale a 4,75 volte la somma messa sul piatto.











