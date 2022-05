DIRETTA/ Bologna Sassuolo video streaming tv: i derby d’Emilia in Serie A sono 15

DIRETTA BOLOGNA SASSUOLO: I TESTA A TESTA

Con la diretta di Bologna Sassuolo assisteremo a un derby emiliano che non si è giocato troppe volte nel corso della storia: per la precisione i precedenti sono 15, il primo dei quali andato in scena nel 2013 e cioè nel primo campionato che i neroverdi hanno disputato in Serie A. Il quadro è a favore del Bologna, ma per un’incollatura: sono sei le vittorie dei felsinei contro le 5 del Bologna, e dunque abbiamo anche quattro pareggi. Tra il novembre 2019 e l’ottobre 2020, dunque in meno di un anno, il Sassuolo si è rifatto sotto con tre vittorie consecutive ma il colpo del Bologna lo scorso dicembre ha nuovamente sparigliato le carte; l’ultima vittoria neroverde al Dall’Ara è appunto quella dello scorso campionato ed era stato un pirotecnico 4-3.

Pirotecnico, soprattutto perché dopo il botta e risposta tra Roberto Soriano e Domenico Berardi il Bologna si era portato sul 3-1 (a segno Mattias Svanberg e Riccardo Orsolini) ma tra 64’ e 77’ era stato rimontato da Filip Djuricic, Francesco Caputo e la sfortunata autorete di Takehiro Tomiyasu. Possiamo anche ricordare quale sia stata la vittoria più recente che i rossoblu hanno timbrato in casa: la troviamo nel marzo 2019, e anche in questo caso era stata una partita pazza. Vantaggio interno con rigore di Erick Pulgar, al 92’ il Sassuolo aveva pareggiato con Jérémie Boga ma il recupero era stato prolungato, e Mattia Destro con un colpo di testa aveva regalato 3 punti a Sinisa Mihajlovic. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BOLOGNA SASSUOLO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Bologna Sassuolo di Serie A, è una delle tre partite trasmesse da Sky Sport. Per poter visionare la gara in questione è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. Di conseguenza, è possibile vedere la diretta Bologna Sassuolo anche in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

In alternativa, la partita sarà trasmessa dalla piattaforma Dazn. In questo caso sarà in diretta streaming video, ma è possibile accedere al contenuto anche tramite Smart Tv. Anche in questo caso è necessario disporre dell’abbonamento al servizio.

BOLOGNA SASSUOLO: ULTIMA PASSERELLA

Bologna Sassuolo, in diretta domenica 15 maggio 2022 alle ore 12.30 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie A. Il derby emiliano non avrà molto da dire in termini di obiettivi, ma ci si gioca l’onore regionale e, soprattutto, la parte sinistra della classifica.

Entriamo nel dettaglio della diretta Bologna Sassuolo e andiamo a conoscere lo status delle due squadre. La formazione di Sinisa Mihajlovic è situata al tredicesimo posto con 43 punti, frutto di 11 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta pirotecnica per 4-3 contro il Venezia. Il Sassuolo, invece, condivide il decimo posto con il Torino con 47 punti, raccolti grazie a 12 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte. Momento negativo per i neroverdi, che hanno raccolto un punto nelle ultime quattro gare: nell’ultimo turno il pareggio interno per 1-1 contro l’Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SASSUOLO

Gli ultimi dubbi per Mihajlovic e Dionisi verranno sciolti nelle prossime ore, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Bologna Sassuolo. Iniziamo dai padroni di casa, privi di Dijks. I rossoblu saranno schierati con il consueto 3-5-2: Skorupski tra i pali, linea arretrata composta da Soumaoro, Medel e Theate. Sulle corsie laterali spazio a De Silvestri e Hickey, con Svanberg, Schouten e Soriano in mediano. In attacco Barrow a sostegno di Arnautovic.

Qualche assenza in più in casa Sassuolo, con Dionisi privo di Toljan, Obiang, Romagna, Harroui, senza dimenticare lo squalificato Kyriakopoulos. Neroverdi schierati con il 4-2-3-1: Consigli tra i pali, linea a quattro formata da Muldur, Chiriches, Ferrari e Rogerio. Maxime Lopez e Frattesi in mezzo al campo, con Berardi, Raspadori e Traorè alle spalle di bomber Scamacca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Passiamo adesso alle quote per le scommesse della diretta Bologna Sassuolo, che prenderà il via tra pochi minuti. Si profila una gara molto equilibrata secondo i principali bookmakers. Prendiamo come riferimento i dati forniti dall’agenzia Eurobet: la vittoria del Bologna è data a 2,45, il pareggio è dato a 3,70, mentre la vittoria del Sassuolo è data a 2,65. Si profila inoltre una gara ricca di rete secondo gli analisti: l’Over 2,5 è dato a 1,48, mentre l’Under 2,5 è dato a 2,45. Quote simili per Gol e No Gol, rispettivamente a 1,45 e 2,55.











