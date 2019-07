Diretta Bologna Sciliar/ Risultato live: la prima amichevole senza Sinisa Mihajlovic

Bologna Sciliar, in diretta dalla sede del ritiro estivo dei rossoblù a Castelrotto (Bolzano), è la partita amichevole che alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 14 luglio 2019, segna il primo impegno nella nuova stagione per il Bologna di Sinisa Mihajlovic, arrivato a fine gennaio e artefice di una splendida cavalcata negli ultimi mesi della stagione. Purtroppo sono notizia di ieri le dimissioni di Mihajlovic per una grave malattia. L’inizio è la più classica delle amichevoli estive: Bologna Sciliar infatti vedrà la squadra rossoblù affrontare una squadra locale nel meraviglioso scenario delle Dolomiti. Le indicazioni tecniche naturalmente saranno relative, ma sarà una buona occasione per mettere minuti nelle gambe e magari sperimentare qualche novità, anche se la parola d’ordine per il Bologna sembra essere continuità. Avere trattenuto Sinisa Mihajlovic era stato il vero colpo dell’estate, dopo le dimissioni vedremo chi prenderà il suo posto sulla panchina felsinea.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Sciliar non dovrebbe essere garantita da alcuna emittente e non si segnala nemmeno una diretta streaming video per la prima uscita stagionale della squadra rossoblù. Di conseguenza un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali sui social network del Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SCILIAR

Parlando delle probabili formazioni per l’amichevole Bologna Sciliar, dobbiamo ricordare che solamente da giovedì il gruppo emiliano lavora a Castelrotto agli ordini di Sinisa Mihajlovic, dopo la primissima fase di lavoro svolta a Casteldebole. L’obiettivo immediato dovrebbe essere quello di vedere in azione l’intera rosa attualmente a disposizione, pur se i titolari scelti dal primo minuto già ci daranno i primi spunti: ricordiamo dunque l’elenco dei convocati per il ritiro in Alto Adige. Abbiamo dunque i portieri Da Costa, Molla, Sarr e Skorupski; i difensori Bani, Cassandro, Danilo, Denswil, Dijks, El Kaouakibi, Mbaye e Paz; i centrocampisti Donsah, Dzemaili, Kingsley, Krejci, Nagy, Poli, Schouten, Soriano e Svanberg; infine gli attaccanti Destro, Falcinelli, Falletti, Juwara, Palacio, Sansone e Uhunamure.



