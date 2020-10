Diretta/ Bologna Spal (Primavera) streaming video tv: derby!

DIRETTA BOLOGNA SPAL PRIMVERA: SFIDA EQUILIBRATA

Bologna Spal, lunedì 19 ottobre 2020 alle ore 15.00 sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato Primavera 1. I felsinei hanno iniziato il loro cammino nel nuovo torneo con una vittoria e due pareggi, l’ultimo dei quali però ha lasciato parecchia delusione: in vantaggio di 2 gol a Formello contro la Lazio, i rossoblu si sono fatti rimontare, poi sono tornati in vantaggio ma allo scadere hanno comunque incassato il 3-3, vedendo sfumare una vittoria che sembrava ormai in cassaforte. Esattamente lo stesso destino vissuto dalla Spal, che nel match interno contro il Torino aveva siglato il 2-1 al novantesimo, ma all’ultimo minuto di recupero ha comunque incassato la rete granata del 2-2. Occasioni sprecate che hanno gettato un pizzico d’amarezza in un avvio di campionato brillante per le due formazioni emiliane, ancora imbattute a appaiate a quota 5 punti, con la Spal riuscita anche a battere l’Inter in casa e il Bologna che aveva piegato la Fiorentina in trasferta all’esordio.

DIRETTA BOLOGNA SPAL PRIMVERA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Bologna Spal Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando, e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SPAL PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Bologna Spal Primavera, sfida che andrà in scena presso lo stadio Cabassi di Carpi. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Luciano Zauri con un 4-3-3: Molla; Arnofoli, Montebugnoli, Milani, Farinelli; Khailoti, Roma, Ruffo Luci; Pagliuca, Di Dio, Rocchi. Gli ospiti guidati in panchina da Giuseppe Scurto schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Galeotti; Iskra, Peda, Owolabi, Yabre; Attys, Zanchetta, Ellertsson; Moro, Seck, Piht.

© RIPRODUZIONE RISERVATA