Diretta/ Bologna Spezia (Coppa Italia) streaming video e tv: liguri ambiziosi

DIRETTA BOLOGNA SPEZIA: SFIDA EQUILIBRATA!

Bologna Spezia, in diretta alle ore 17.30 dallo stadio Renato Dall’Ara è una delle partite in programma oggi, mercoledì 25 novembre 2020, per il quarto turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. I liguri rilanciano anche in Coppa le loro ambizioni dopo aver sorpreso tutti in un avvio di campionato che ha visto la squadra allenata da Vincenzo Italiano tenere testa anche ad avversari più blasonati. L’ultimo 0-0 contro l’Atalanta ha confermato questo trend, il Bologna però vuole tornare a recitare un ruolo da protagonista che in Coppa Italia manca da molti anni. I felsinei si sono confermati duri a morire anche in campionato, ribaltando una partita difficile in casa della Sampdoria: i problemi per Sinisa Mihajlovic si concentrano per ora principalmente nel reparto difensivo, con i rossoblu che subiscono gol da ben 41 partite consecutive, seconda striscia di sempre peggiore in Europa dopo aver eguagliato quella degli spagnoli del Gimnastic Tarragona, risalente agli anni Cinquanta.

DIRETTA BOLOGNA SPEZIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Spezia non sarà trasmessa sui canali in chiaro o a pagamento, né sul digitale terrestre né sul satellite; sarà però possibile visitare il sito Rai Play, in maniera completamente gratuita, per seguire la partita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SPEZIA

Le probabili formazioni di Bologna Spezia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Renato Dall’Ara. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Sinisa Mihajlovic con un 4-2-3-1: Da Costa; Mbaye, Paz, Denswil, Hickey; Kingsley, Poli; Vignato, Soriano, Sansone; Barrow. Gli ospiti guidati in panchina da Vincenzo Italiano schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Rafael; Mattiello, Chabot, Marchizza, S. Bastoni; Deiola, M. Ricci, Mora; Agudelo, Piccoli, Gyasi.

PRONOSTICO E QUOTE

Concentriamoci infine riguardo al pronostico su Bologna Spezia secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa felsinei partono favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1.70, mentre poi si sale a quota 3.90 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 4.25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un’affermazione esterna della formazione ligure.



