DIRETTA BOLOGNA SPEZIA/ Video streaming tv: liguri mai vittoriosi al Dall’Ara

DIRETTA BOLOGNA SPEZIA: TESTA A TESTA

Al Renato Dall’Ara la diretta di Bologna Spezia si è già disputata in altre cinque occasioni col bilancio totalmente in favore dei felsinei in grado di vincere tre volte oltre a due pareggi. Le Aquile dunque non hanno mai vinto in trasferta contro questo avversario, cosa che tra l’altro non è mai accaduta nemmeno al Picco. L’ultimo precedente ci porta indietro alla scorsa stagione quando si è disputata l’unica gara in assoluto in Emilia in Serie A tra le due, match terminato 4-1. Dopo 18 minuti i padroni di casa erano avanti di due con i gol di Orsolini su rigore e Barrow. Alla mezz’ora Ismajli riusciva a dimezzare lo svantaggio, ma il sogno di una rimonta spariva in quindici minuti nella ripresa quando Svanberg siglava addirittura una doppietta.

Interessante da raccontare è anche la sfida del novembre 2020 valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Proprio quella gara, terminata pari al novantesimo, siglò l’unico successo dello Spezia, anche se non nei tempi regolamentari, contro il Bologna. Nel primo tempo gli ospiti erano andati avanti con Piccoli, ma i padroni di casa la ribaltavano prima dell’intervallo grazie a Barrow e Orsolini. Farias pareggiava al 64esimo con l’errore di Barrow dal dischetto a tempo ormai scaduto. Una doppietta di Maggiore negli extratime permetteva allo Spezia di andare avanti nella competizione. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA BOLOGNA SPEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta di Bologna Spezia sarà disponibile in esclusiva a coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla piattaforma digitale DAZN, che ha acquisito i diritti dell’intera stagione di Serie A. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport. I telespettatori, per accedere ai contenuti dell’emittente dal televisore, dovranno essere in possesso di una Smart Tv o di un accessorio per collegare il dispositivo a Internet come il Chromecast oppure l’Amazon Fire TV oppure ad una consolle PlayStation o Xbox. In alternativa sarà possibile usufruire della visione in streaming tramite l’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC).

PARTITA COMBATTUTA!

La diretta Bologna Spezia, match valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, andrà in scena nel posticipo di lunedì 21 febbraio alle ore 21.00. Uno scontro diretto per allontanarsi dalla zona retrocessione, dato che le due squadre si trovano rispettivamente al tredicesimo e al quattordicesimo posto della classifica. La sfida del “Renato Dall’Ara” si preannuncia equilibrata oltre che scoppiettante: a separare le avversarie ci sono infatti soltanto due punti.

Entrambe, però, non arrivano da un momento positivo. I rossoblù sono reduci dalla sconfitta netta contro la Lazio, mentre l’ultimo risultato dei bianconeri è il ko casalingo contro la Fiorentina. La voglia di riscattarsi e tornare a conquistare punti preziosi per scalare la classifica è dunque tanta. Gli ultimi precedenti sorridono agli emiliani, che sono imbattuti nelle quattro partite giocate in casa tra Serie A e Serie B contro i friulani.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SPEZIA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Spezia non lasciano dubbi: non ci sarà un grande turnover, anche in virtù del posticipo. Le assenze, però, pesano. I padroni di casa dovranno fare a meno di Dominguez, Santander e Kingsley, oltre a Medel che è squalificato. Il tecnico Sinisa Mihajlovic dovrebbe schierare così il suo 3-4-2-1: Skorupski; Soumaoro, Bonifazi, Theate; De Silvestri, Aebischer, Schouten, Hickey; Orsolini, Soriano; Arnautovic. Gli ospiti, invece, non avranno a disposizione Bastoni, Sena e Sher. Il tecnico Thiago Motta punterà sul suo 4-2-3-1: Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior; Gyasi, Maggiore, Verde; Manaj.

QUOTE BOLOGNA SPEZIA

Diamo infine un’occhio alle quote della diretta Bologna Spezia, match di Serie A in programma nel monday night. La sfida, da classifica, si preannuncia equilibrata, ma l’agenzia di scommesse Snai dà per favoriti i padroni di casa. Il successo dei rossoblù, con il segno 1, è infatti fissato a 1,83. La vittoria ospite, con il segno 2, è invece a 4,25. Il pareggio, con il segno X, a 3,65.



