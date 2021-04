Diretta Bologna Spezia/ Streaming video tv: per la tranquillità (Serie A)

DIRETTA BOLOGNA SPEZIA: SFIDA DELICATA!

Bologna Spezia, in diretta dallo stadio Renato Dall’Ara alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 18 aprile 2021, si gioca per la trentunesima giornata della Serie A 2020-2021 tra due formazioni che vogliono mettere al sicuro la propria salvezza. La diretta di Bologna Spezia ci proporrà infatti una partita tra due squadre che possiamo definire vicine alla meta grazie ai 34 punti in classifica finora ottenuti dal Bologna di Sinisa Mihajlovic e ai 32 dello Spezia di Vincenzo Italiano, che merita in particolare un applauso perché nel caso dei liguri stiamo parlando di una neopromossa al proprio debutto assoluto in Serie A, che settimana scorsa ha fatto un importante passo in avanti con la vittoria in rimonta contro il Crotone.

Il Bologna invece spesso gioca anche meglio di quanto la classifica direbbe, ma fatica troppo a segnare, come abbiamo visto contro la Roma, il che limita le ambizioni rossoblù. Il traguardo in ogni caso è ormai vicino: che cosa succederà in Bologna Spezia?

DIRETTA BOLOGNA SPEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Spezia sarà garantita su DAZN 1 (canale numero 209 della piattaforma satellitare) agli abbonati Sky che abbiano attivato la corrispondente opzione. La partita fa parte infatti delle tre che ad ogni giornata di Serie A vengono trasmesse su DAZN, che fornisce ai propri abbonati la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SPEZIA

Osserviamo adesso le probabili formazioni di Bologna Spezia. Modulo 4-2-3-1 per Sinisa Mihajlovic, che in attacco dovrebbe proporre Orsolini, Soriano, Barrow e uno tra Sansone e Palacio, scelta dalla quale dipenderà anche chi sarà la prima punta tra l’argentino e Barrow. In mediana Schouten e uno tra Svanberg e Dominguez, in difesa il dubbio è sulla fascia destra per capire chi completerà il quartetto con Soumaoro, Danilo e Dijks davanti al portiere rossoblù Skorupski. Nello Spezia di Vincenzo Italiano disegniamo invece un modulo 4-3-3 con Provedel tra i pali e davanti a lui Ferrer, Erlic, uno tra Ismajli e Chabot per completare la coppia centrale e ballottaggio pure Marchizza-Bastoni sulla sinistra. A centrocampo Ricci e Maggiore sembrano certi del posto mentre si contendono una maglia Estevez e Pobega, infine in attacco ci aspettiamo il tridente fornato da Gyasi, Nzola e Verde per i liguri.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Bologna Spezia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 di conseguenza è quotato a 1,95. Si sale poi a quote molto simili in caso di pareggio o di vittoria dello Spezia, perché il segno X vale 3,75 mentre il segno 2 è quotato a 3,55 volte la posta in palio.



