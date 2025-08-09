Diretta Bologna Stoccarda streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live dell’amichevole tedesca (oggi sabato 9 agosto 2025)

DIRETTA BOLOGNA STOCCARDA (RISULTATO 0-0): L’AMICHEVOLE INIZIA!

Aspettando l’ormai imminente diretta Bologna Stoccarda, per i rossoblù emiliani c’è naturalmente un precedente molto recente nelle Coppe europee contro il calcio tedesco. Facciamo riferimento alla partita di martedì 21 gennaio scorso allo stadio Renato Dall’Ara, per la settima e penultima giornata della fase a girone unico di Champions League. Il Bologna di Vincenzo Italiano era ormai eliminato, ma si prese la grande soddisfazione di battere con il risultato di 2-1 una big del calcio europeo come il Borussia Dortmund, che finì al tappeto in terra emiliana.

Serhou Guirassy aveva portato in vantaggio al 15’ minuto di gioco su calcio di rigore gli ospiti, ma il Bologna seppe recuperare con due gol praticamente in un minuto, fra il 71’ e il 72’ di gioco grazie a Thijs Dallinga e Samuel Iling-Junior. Fu una grande soddisfazione, anche se ai fini concreti non così importante: in questa stagione ci sarà l’Europa League, chissà se avremo altri incroci “tedeschi”, ma per ora si deve pensare alla diretta Bologna Stoccarda! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BOLOGNA STOCCARDA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Non dovrebbe purtroppo esserci una diretta Bologna Stoccarda in tv, su canali tradizionali e nemmeno in diretta streaming video, quindi come punto di riferimento per l’amichevole vi indichiamo sito e profili social del club.

BELLA AMICHEVOLE IN GERMANIA

L’appuntamento sarà intrigante alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, sabato 9 agosto 20925, presso lo stadio MHP Arena della città tedesca: parliamo della diretta Bologna Stoccarda, la partita amichevole che metterà di fronte le formazioni che nella scorsa stagione hanno vinto la Coppa Italia e la Coppa di Germania.

Di conseguenza anche lo Stoccarda sta preparando l’avventura in Europa League, oltre al campionato di Bundesliga. I tedeschi avevano chiuso al nono posto, esattamente a metà classifica, ma naturalmente è stato il trionfo in Coppa ad illuminare la stagione, riportando a Stoccarda un titolo dopo il campionato vinto nel 2007.

Molto più lunga era stata l’attesa a Bologna e di conseguenza il nome di mister Vincenzo Italiano resterà a lungo nella storia del club, ma la crescita era iniziata già con la precedente partecipazione in Champions League e di conseguenza ora il club emiliano vuole consolidarsi sempre più ai vertici del calcio italiano.

Intanto il cammino stagionale è già stato piuttosto ricco di amichevoli in un’estate 2025 con un pre-campionato intenso per i felsinei. Questa però è probabilmente l’amichevole più significativa di tutte dal punto di vista strettamente agonistico e anche per la sede, cosa ci potrà dire quindi la diretta Bologna Stoccarda?

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA STOCCARDA

Detto che domani ci sarà un allenamento congiunto fra le due squadre che potrebbe servire a valorizzare chi oggi giocherà di meno, è chiaro che le scelte più significative da parte del mister Vincenzo Italiano saranno quelle che riguarderanno la “vera” amichevole di oggi pomeriggio per quanto riguarda il discorso circa le probabili formazioni per la diretta Bologna Stoccarda.

A livello indicativo, riproponiamo le scelte dell’allenatore rossoblù settimana scorsa, in occasione della precedente amichevole contro il Levadiakos, salvo l’infortunato Ferguson. In porta aveva giocato Skorupski; davanti a lui la difesa a quattro con Holm, Casale, Lucumi e Lykogiannis; nel cuore della mediana emiliana Freuler e Pobega; sulla trequarti d’attacco il trio con Orsolini, Karlsson e Cambiaghi alle spalle della nuova star del Bologna, il centravanti Immobile.