Diretta Bologna Sudtirol Sassuolo streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live del triangolare che si gioca al Druso di Bolzano.

DIRETTA BOLOGNA SUDTIROL SASSUOLO: SI COMINCIA!

Prende il via la diretta Bologna Sudtirol Sassuolo, questo triangolare di scena al Druso: il Sudtirol ha affrontato il Sassuolo nell’ultima stagione di Serie B, ne è uscito sconfitto due volte (qui a Bolzano aveva deciso Armand Laurienté su punizione, al Mapei Stadium c’era stato un pirotecnico 5-3) ma i precedenti in totale sono 10 perché ne contiamo ben otto in Serie C2, tra il 2000 e il 2005 e dunque praticamente consecutivi (“saltata” solo la stagione 2002-2003), in questo modo il bilancio complessivo diventa di cinque vittorie per il Sassuolo e tre il per il Sudtirol, che sono state curiosamente consecutive. Due al Druso, una in trasferta: quest’ultima nel marzo 2002 con gol di Thomas Bachlechner per la squadra allenata da Attilio Tesser, ma spicca il 4-0 maturato nel novembre precedente perché a Bolzano era finita addirittura 4-0, autori dei gol Simone Motta, Antonio Bernardi (doppietta) e Morris Molinari.

Del resto quel Sassuolo si era salvato al playout contro il Faenza, ma da quel momento avrebbe iniziato a fare sul serio tanto da essere promosso in Serie A 11 anni più tardi; adesso gioca questo triangolare alle porte del ritorno nel massimo campionato, non possiamo dunque che metterci comodi per assistere alla prima partita della diretta Bologna Sudtirol Sassuolo, il triangolare sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BOLOGNA SUDTIROL SASSUOLO: TRIANGOLARE AL DRUSO!

Si gioca la diretta Bologna Sudtirol Sassuolo: tre squadre che a partire dalle ore 18:00 di sabato 26 luglio saranno coinvolte in un triangolare allo stadio Druso di Bolzano, dunque ospiti degli altoatesini che ancora una volta sono riusciti a confermare la loro partecipazione al campionato di Serie B.

Saranno chiaramente partite da 45 minuti l’una; si partirà con Bologna Sudtirol, a seguire – salvo stravolgimenti nel programma – Sassuolo Bologna che è certamente la più attesa e poi dunque Sudtirol Sassuolo, con il focus appunto sulle due emiliane che saggiano una sorta di antipasto di quello che sarà il prossimo campionato di Serie A.

Il Sassuolo è tornato al piano di sopra dopo appena un anno, di fatto dominando la cadetteria; il Bologna invece ha tanto hype anche per gli acquisti di grido di Ciro Immobile e Federico Bernardeschi, pronti a dare una nuova dimensione al club.

Bologna che comunque negli ultimi due anni ha fatto benissimo riuscendo anche a vincere la Coppa Italia, ma adesso noi possiamo cominciare a studiare alcune possibilità di formazione dando uno sguardo agli effettivi che saranno chiamati a scendere in campo nella diretta Bologna Sudtirol Sassuolo per questo triangolare.

COME VEDERE LA DIRETTA BOLOGNA SUDTIROL SASSUOLO IN STREAMING VIDEO TV

Non dovrebbe essere possibile assistere in tv alla diretta Bologna Sudtirol Sassuolo, il triangolare non sarà disponibile nemmeno con un servizio di diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SUDTIROL SASSUOLO

Abbiamo dunque detto nella diretta Bologna Sudtirol Sassuolo che la grande aspettativa è quella dei due nuovi arrivi: Bernardeschi e Immobile li conosciamo bene, al netto dell’età (soprattutto per quanto riguarda l’attaccante campano) ci sono tutti i presupposti per fare bene in una squadra che forse ha fatto la cosa migliore riuscendo a confermare Vincenzo Italiano, che ha portato in bacheca la Coppa Italia e dunque ha garantito al Bologna un’altra stagione in Europa, questa volta nella seconda competizione dove però i felsinei, forti di giocatori come Freuler e Odgaard, potrebbero ancora fare bene.

Il Sassuolo è ripartito da Fabio Grosso, artefice della promozione e ora chiamato a confrontarsi con una Serie A che sarà il suo vero banco di prova, e idealmente da Domenico Berardi: il capitano ancora una volta ha deciso di sposare la causa neroverde diventandone a tutti gli effetti una bandiera, in più è tornato dal prestito Andrea Pinamonti e poi bisognerà anche vedere come finirà la questione Armand Laurienté, che era di fatto un calciatore del Sunderland ma è tornato alla base, eventualmente in attesa di essere piazzato altrove potrebbe essere molto utile a Grosso, da vedere però se sarà effettivamente impiegato in questo triangolare.