DIRETTA/ Bologna Torino Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (oggi 12 maggio 2024)

DIRETTA BOLOGNA TORINO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Sta per prendere il via la diretta di Bologna Torino Primavera, sfida di ottima tradizione anche a livello giovanile: allora scopriamo cosa ci possono dire i numeri di rossoblù e granata. Note globalmente amare per il Bologna Primavera, che però è ormai salvo grazie a 33 punti in classifica, con nove vittorie, sei pareggi e purtroppo ben diciassette sconfitte complessive. Il trend recente tuttavia è ottimo per i giovani felsinei grazie a ben quattro vittorie e una sola sconfitta nelle ultime cinque giornate, per cui la salvezza è arrivata in modo ben più agevole rispetto a quanto si potesse temere un mese fa.

Campionato ambizioso invece per il Torino Primavera, che sta lottando per un posto nei playoff anche se in realtà nelle ultime sei giornate ha conquistato una sola vittoria a fronte di due pareggi e tre sconfitte, che hanno messo a rischio una qualificazione che sarebbe sembrata certa fino a poche settimane fa e ora è invece in bilico con 48 punti in classifica. I numeri ci dicono questo e sarebbe una storia a senso unico, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Bologna Torino Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BOLOGNA TORINO PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

È sempre significativo ricordare come si può seguire la partita, allora ricordiamo che la diretta tv di Bologna Torino Primavera sarà garantita (come d’altronde per tutte le partite del nostro massimo campionato giovanile) in chiaro per tutti sui canali di Sportitalia. Per lo stesso motivo, ecco naturalmente che saranno il sito oppure l’applicazione proprio di Sportitalia a garantire oggi la diretta streaming video di Bologna Torino Primavera.

BOLOGNA TORINO PRIMAVERA: GRANATA PER I PLAYOFF

Sfida sempre intrigante per blasone e tradizione anche a livello giovanile, la diretta di Bologna Torino Primavera sarà uno stuzzicante appuntamento alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 12 maggio 2024. Siamo alla trentatreesima e penultima giornata di campionato, i padroni di casa hanno tirato un bel sospiro di sollievo grazie alla vittoria contro l’Atalanta di settimana scorsa con la quale il Bologna si è matematicamente salvato al termine di una stagione assai sofferta ma chiusa bene, per cui la diretta di Bologna Torino Primavera sarà un saluto piacevole dal pubblico di casa.

La situazione è invece decisamente più intrigante per gli ospiti, perché il Torino Primavera dopo la sconfitta casalinga contro la Sampdoria ha visto complicarsi la strada verso la qualificazione per i playoff scudetto e di conseguenza non possono permettersi un altro passo falso contro una squadra ormai salva. Le motivazioni quindi saranno più forti per gli ospiti granata, che devono difendere la posizione che al termine della scorsa giornata era ancora buona, ma per un solo punto sugli inseguitori più vicini: che cosa ci dirà la diretta di Bologna Torino Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA TORINO PRIMAVERA

Infine, è importante adesso analizzare le possibili mosse dei due allenatori circa le probabili formazioni per la diretta di Bologna Torino Primavera. Paolo Magnani potrebbe scegliere un modulo 4-3-1-2 con Bagnolini in porta; la difesa a quattro dovrebbe essere formata da Nezirevic, Diop, Amey e Baroncioni; a centrocampo invece indichiamo il terzetto formato da Hodzic, Rosetti e Menegazzo; infine il reparto offensivo del Bologna, con Byar sulla trequarti a sostegno dei due attaccanti Ebone e Ravaglioli.

Passando agli ospiti del Torino Primavera, ecco per mister Giuseppe Scurto un quasi speculare modulo 4-3-2-1: indichiamo come titolari il portiere Abati; i quattro difensori Marchioro, Bonadiman, Mendes e Muntu; a centrocampo invece il terzetto formato da Dalla Vecchia, Ruszel e Silva; il reparto offensivo degli ospiti dovrebbe invece prevedere Ciammaglichella e Perciun sulla trequarti, coppia in appoggio al centravanti titolare Gabellini.











