Diretta Bologna Torino Primavera/ Streaming video tv: partita sulla carta equilibrata

DIRETTA BOLOGNA TORINO PRIMAVERA: OBIETTIVI SIMILI!

Bologna Torino Primavera è in diretta alle ore 16:00 di martedì 19 aprile: nel turno infrasettimanale del campionato Primavera 1 2021-2022 si gioca a ridosso di pochi giorni dall’ultimo impegno, siamo nella 30^ giornata e dunque ci stiamo avvicinando alla conclusione della stagione regolare. Gli obiettivi sono simili: il Torino, reduce dall’impegno contro la Fiorentina, è più avanti in classifica e tecnicamente potrebbe ancora puntare la qualificazione ai playoff anche se sarà difficile, anche per le avversarie che ci sono in questo momento davanti e che rendono più complicato timbrare questo traguardo.

Il Bologna non ha ancora chiuso i conti con la salvezza: sabato ha giocato con l’Empoli e non è lontanissimo dalla zona calda della classifica, il più per mantenere la categoria 1 dovrebbe essere fatto ma guai a tirare i remi in barca nel momento attuale, perché potrebbe ancora succedere molto. Vedremo allora quello che succederà tra poco nella diretta di Bologna Torino Primavera, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA BOLOGNA TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Torino Primavera sarà trasmessa sui canali di Sportitalia: al momento non sono state fornite informazioni circa la specifica, ma in ogni caso vi dovrete rivolgere a questa emittente che è in chiaro per tutti, e riferirvi ai numeri 60 o 61 del vostro telecomando. Ricordiamo che sul sito www.sportitalia.com sarà possibile collegarsi senza costi aggiuntivi per seguire il match in diretta streaming video, utilizzando dunque apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA TORINO PRIMAVERA

Le scelte di Luca Vigiani per la diretta Bologna Torino Primavera potrebbero vertere su un 3-4-1-2: da valutare i giocatori ma potremmo ipotizzare una linea difensiva con Stivanello, Amey e Motolese e protezione del portiere Bagnolini, poi un centrocampo spinto dalla corsia degli esterni Arnofoli e Annan mentre nel settore centrale agirebbero Pietrelli e Urbanski, in vantaggio su Jacopo Casadei e Wieser. Il trequartista è Mattia Pagliuca, che potrebbe anche giocare più avanti; qui però c’è già Matias Rocchi che deve vincere la concorrenza di Paananen e Raimondo, dunque è più difficile.

Il Torino di Federico Coppitelli si dispone con un 3-5-2 nel quale Gineitis e Lindkvist dovrebbero essere le due mezzali a fare da supporto alla regia di Savini, mentre Pagani e Wade occuperebbero le corsie laterali; in difesa Angori, Anton e N’Guessan sono i favoriti per formare il terzetto che si disporrà davanti al portiere Milan (l’alternativa è Dellavalle), poi avremo il tandem offensivo nel quale è difficile individuare i favoriti. Alessio Rosa è certamente una buona opzione per iniziare la partita, gli altri due nomi sono quelli di Baeten e Stenio Zanetti e allora sarà molto interessante scoprire quali saranno i due giocatori che sceglierà l’allenatore granata.

