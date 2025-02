Diretta Bologna Torino Primavera (risultato 0-0): si comincia!

Con la diretta Bologna Torino Primavera inizia l’infrasettimanale e sarà una partita che ha grande tradizione anche a livello giovanile. La storia recente sicuramente sorride ai granata, che hanno vinto cinque delle ultime dieci partite, nelle quali sono arrivati anche tre pareggi e solamente due successi per il Bologna Primavera. Da notare che il fattore campo è davvero determinante, perché mancano completamente le vittorie in trasferta: chi gioca fuori casa, al massimo ha pareggiato.

Non stupisce certamente notare allora che lunedì 23 dicembre scorso, nella partita d’andata del campionato in corso allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano, fu il Torino Primavera padrone di casa a vincere per 1-0, grazie al gol segnato da Tommaso Gabellini di testa al 47’ minuto di gioco. Stavolta però ai granata toccherà provare a sfatare il tabù trasferta, ne saranno capaci in questa diretta Bologna Torino Primavera? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Bologna Torino in streaming video etv, come vedere la partita

Seguire la diretta Bologna Torino sarà semplice e fattibile per tutti gli interessati, basterà sintonizzarsi al canale 60 del digitale terrestre o collegarsi in streaming video al sito sportitalia.it

Bologna Torino, presentazione delle squadre

La diretta Bologna Torino delle ore 14.00 sarà valida per la 26° giornata del Campionato Primavera e metterà in scena la sfida tra due squadre che stanno vivendo una stagione molto difficile l’una dall’altra, i padroni di casa sono in fondo alla classifica e vivono lo spettro di doversi giocare i playout a fine stagione per rimanere nella massima lega, sono 18° con 22 punti e nell’ultima partita sono riusciti a pareggiare 1-1 in trasferta con l’Hellas Verona.

Gli ospiti invece hanno una posizione in classifica migliore, sono 11° con 35 punti e sperano di riuscire a mantenere il loro posizionamento a metà classifica, non riuscirebbero a raggiungere i playoff ma non rischierebbero di retrocedere, si presentano alla partita dopo una sconfitta casalinga 1-2 con il Genoa

Diretta Bologna Torino, le probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Bologna i padroni di casa dovrebbero confermare il 4-3-3 scelto dal tecnico Leonardo Colucci nell’ultima partita con Pessina in porta, Ivanisevic e Papazov gli esterni bassi con Tomasevic e De Luca i difensori centrali, Barbaro, Menegazzo e Byar i tre centrocampisti, tridente offensivo composto da Ravaglioli e Negri sulle fasce e Battimelli in posizione centrale.

Gli ospiti invece saranno schierati con il 3-5-2 del tecnico Felice Tufano con Siviero tra i pali, Desole, Mendes e Olsson i tre difensori centrali, Jatta e Cacciamani gli esterni con Sabone, Mullen e Djalò a completare il centrocampo, Gabellini in coppia d’attacco con Perciun

Quota Bologna Torino, possibile esito finale

La diretta Bologna Torino è una gara difficile da prevedere, i padroni di casa sono riusciti nelle ultime due gare a raggiungere due pareggi che possono sembrare poco ma guardando allo stato di forma degli emiliani e alla loro posizione in classifica sono importantissimi, gli ospiti invece hanno perso nell’ultima gara con una diretta concorrente e potrebbero vivere un contraccolpo soprattutto mentale visto che solo tre giornate fa avevano battuto l’Inter, una delle squadre migliori del campionato.

Alla fine dei 90 minuti quindi il risultato che potrebbe essere più probabile è un pareggio con le due squadre che non vogliono perdere e si dividono la posta in gioco, in alternativa a vincere potrebbe essere il Torino per via della migliore posizione in classifica.