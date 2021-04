Diretta/ Bologna Torino (Serie A) streaming video tv: granata per la svolta

DIRETTA BOLOGNA TORINO: NICOLA VUOLE FARE UN ALTRO PASSO VERSO LA SALVEZZA

Bologna Torino, in diretta mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Il Bologna si presenta all’appuntamento in un buon momento, dopo un poker rifilato allo Spezia e soprattutto dopo una serie di prestazioni di livello, compresa la sconfitta in casa della Roma che aveva fatto storcere il naso al tecnico Mihajlovic, proprio perché per quanto dimostrato a livello di gioco i felsinei avrebbero meritato di più. Il Torino però cerca la svolta proprio dopo il tris in rimonta inflitto alla Roma, una svolta per i granata che già avevano lanciato segnali importanti come in occasione del pari nel derby contro la Juventus.

Una risposta, la vittoria contro i giallorossi, al successo in extremis del Cagliari contro il Parma, distanziando di nuovo i sardi in classifica in un momento particolarmente delicato della stagione. Alla squadra allenata da Davide Nicola servirà ora la giusta continuità per strappare e dimenticare una stagione di affanni, mettendo al sicuro una salvezza stavolta particolarmente sofferta per i granata.

DIRETTA BOLOGNA TORINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Torino verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: sarà quindi un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento a Sky, e in alternativa come sempre gli stessi clienti potranno seguire la partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene fornito dalla stessa emittente, attraverso l’applicazione Sky Go che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA TORINO

Le probabili formazioni della sfida tra Bologna e Torino allo stadio Renato Dall’Ara. I padroni di casa allenati da Sinisa Mihajlovic scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Davide Nicola con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Bologna Torino, quindi possiamo andare a vedere cosa dicono le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2.55 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.20 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2.85 volte l’importo investito con questo bookmaker.



