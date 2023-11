DIRETTA/ Bologna Torino video streaming tv: meglio i granata nei precedenti (Serie A, 27 novembre 2023)

DIRETTA BOLOGNA TORINO: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Bologna Torino e uno sguardo ai testa a testa è caldamente consigliato per entrare maggiormente in ritmo partita. Le due squadre si sono affrontate per 155 volte con 59 successi granata, nove in meno per i felsinei e 46 pareggi. I precedenti della scorsa stagione sono terminati 2-1 per il Bologna con reti di Orsolini e Posch, utili per rimontare il rigore di Lukic, e 1-0 per il Torino al ritorno, match-winner Karamoh nel primo tempo. L’ultimo pareggio è stato lo 0-0 datato 6 marzo 2022 alla 28esima giornata di Serie A.

Il doppio confronto più importante della storia di questo scontro diretto risale senza dubbio alla stagione 1980/1981 quando le due squadre si affrontarono per un posto in finale di Coppa Italia. All’andata 2-2 al Dall’Ara firmato Paris e Garritano per il Bologna e Sclosa e D’Amico per il Torino. Il risultato si ripete anche al ritorno, 2-2 nei regolamentari con Eneas e Benedetti da una parte e Pulici e D’Amico come all’andata per il ritorno. A far saltare il banco fu Graziani con il suo quinto gol nel torneo. In finale, il Torino si arrese alla Roma solamente ai calci di rigore. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA BOLOGNA TORINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Torino viene garantita dalla televisione satellitare: la partita di Serie A sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio (canali 201 e 202 del vostro decoder) e sarà un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento all’emittente. Da ricordare ovviamente che in assenza di un televisore sarà possibile seguire la diretta Bologna Torino con il servizio di streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

BOLOGNA TORINO: L’EUROPA COME TRAGUARDO!

Bologna Torino, in diretta lunedì 27 novembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Entrambe saldamente posizionate in una classifica lontana dalla zona retrocessione, sembrano ogni anno prossime a fare un salto di qualità. Tuttavia, una volta garantita la permanenza nella massima serie, tendono a moderare le ambizioni di conquistare posizioni che porterebbero a una qualificazione europea.

In questo confronto, la vittoria di una delle due potrebbe finalmente offrire l’opportunità di emergere come “outsider” nelle prime sette squadre della classifica, anche se non è da escludere che la paura di assumere un ruolo più importante possa inclinare la partita verso un pareggio. Il Bologna ha mancato un primo esame di maturità nella trasferta di Firenze, il Torino nell’ultima uscita ha pareggiato in casa del Monza.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA TORINO

Le probabili formazioni della diretta Bologna Torino, match che andrà in scena allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Per il Bologna, Thiago Motta schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Risponderà il Torino allenato da Ivan Juric con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

BOLOGNA TORINO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.

