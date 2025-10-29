Serie A, Diretta Bologna Torino, streaming video tv: sia gli uomini di Italiano che quelli di Baroni sono in un buon momento (29 ottobre 2025)

DIRETTA BOLOGNA TORINO (RISULTATO 0-0): RETI BIANCHE AL DALL’ARA

Iniziala ripresa tra Bologna e Torino. Iniziativa di Ngonge chiuso da Vitik. Bernardeschi prova a concludere, Paleari risponde presente. Palla dentro per Castro, ottima uscita di Paleari. Odgaard commette fallo su Vlasic e viene ammonito. Vlasic per Ilic in area, palla a Casadei e grandissima chiusura di Lykogiannis. Fallo di Dominguez, arriva il giallo. Maripan di testa, blocca Skorupski. Ilic per Vlasic, il tiro non trova la porta. Iniziativa di Ngonge che subisce falloda Lykogiannis, c’è il giallo. Termina il match. (agg. Umberto Tessier)

Video Fiorentina Bologna (2-2)/ Gol e highlights: rosso Holm, Kean in extremis firma il pari

TRAVERSA DI ADAMS!

Inizia il match tra Bologna e Torino. Bella discesa di Zortea che viene chiuso da Coco. Ilic prova a servire Adams, chiude tutto Lucumì. Adams parte in contropiede ma perde l’attimo decisivo. Bologna in attacco, difende bene il Torino. Zortea in profondità, chiude Coco. Traversa di Adams! Buco di Vitik, sfera all’attaccante scozzesce che calcia e trova la traversa! Scatto di Bernardeschi fermato con un fallo da Ilic, arriva il giallo. Intervento scomposto di Tameze, altro giallo. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA/ Fiorentina Bologna (risultato finale 2-2): Gudmundsson-Kean in rete! (Serie A 26 ottobre 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA BOLOGNA TORINO, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Bologna Torino potrete farlo previo abbonamento su DAZN. Stesso discorso per la diretta streaming che sarà visibile sull’applicazione di DAZN.

SI COMINCIA!

Fermiamoci a vedere le statistiche prima di entrare nel vivo della diretta di Bologna Torino, visto che abbiamo ancora qualche giro di orologio prima del fischio iniziale. Questi dati saranno molto importanti per capire chi tra queste due realtà avrà le maggiori possibilità di portare a casa il risultato. Il Bologna si conferma tra le squadre più organizzate del campionato: 57% di possesso, 1,8 xG, 1,5 xA, e una precisione nel palleggio dell’86%. Le azioni pericolose nascono per il 63% dal corridoio sinistro, dove la squadra costruisce con costanza. In difesa, tenuta alta (0,9 xGA, 3,5 tiri concessi nello specchio).

DIRETTA/ Torino Genoa (risultato finale 2-1): Maripan la rimonta! (Serie A, 26 ottobre 2025)

Il Torino risponde con pragmatismo e ritmo: 1,6 xG, 1,3 xA, e una media di 10,9 km percorsi per giocatore. Il 58% dei gol arriva su seconda palla o dopo recupero intermedio, sintomo di una squadra intensa e sempre dentro la partita. Discipline simili (2,4 ammonizioni a testa), ma più duelli vinti dai granata (55% contro 50%). Bologna più incisivo nella ripresa (61% dei gol dopo il 60’), Torino più pericoloso nei primi 25 minuti (37% delle reti). Ora via al commento live della diretta di Bologna Torino, finalmente si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

BOLOGNA TORINO, ROSSOBLU CONTRO GRANATA

SI può certamente definire come una gara tra due squadre in forma. Questo perché la diretta Bologna Torino vede come detto formazioni che non perdono da diverso tempo, in attesa di capire come andrà il match di giovedì 29 ottobre 2025 alle ore 20:45.

Il Bologna avrà ancora l’amaro in bocca dopo il 2-2 beffa contro la Fiorentina, arrivato dal risultato di 2-0 per i felsinei e con due rigori tra cui uno nel recupero. Prima di questo segno X, i rossoblu avevano vinto tre gare d fila tra Pisa, Cagliari e FCSB.

Il Torino va applaudito per la forza con cui è uscito da un periodo complicato dettato anche da un calendario difficilissimo. Dal 3-3 di Roma con la Lazio, i granata si sono galvanizzati vincendo 1-0 col Napoli e 2-1 contro il Genoa.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA TORINO

Il Bologna si schiererà con il modulo 4-2-3-1 con Skorupski in porta, difeso da De Silvestri, Heggem, Lucumì e Miranda. A centrocampo spazio a Freuler e Ferguson con Bernardeschi, Odgaard e Orsolini dietro all’unica punta Castro.

Il Torino risponderà con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Israel, protetto Tameze, Coco e Maripan. Agiranno da esterni Lazaro e Biraghi mentre Casadei, Asllani e Vlasic giocheranno in mediana. Tandem offensivo Simeone e Adams.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BOLOGNA TORINO

Il favore dei pronostici è per il Bologna che a 1.75 rappresenta la squadra con più chance di vittoria rispetto al Torino a 5 o il pareggio a 3.50. Gol a 2.05, No Gol a 1.76.