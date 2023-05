Diretta/ Bologna Torino streaming video tv: granata per la vetta (Primavera)

DIRETTA BOLOGNA TORINO PRIMAVERA: IN EQUILIBRIO

Bologna Torino Primavera, in diretta domenica 21 maggio 2023 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Nicolò Galli di Casteldebole, sarà una sfida valida per la 33^ giornata del campionato Primavera 1. Granata ancora alla rincorsa della vetta con il Lecce ancora lontano 4 lunghezze. Il Torino secondo è reduce da una vittoria contro l’Udinese, non sta mollando la possibilità di chiudere in testa la regular season ma deve tenere a distanza la Fiorentina terza, lontana al momento 2 punti.

Il Bologna sta vivendo un momento positivo, la vittoria in casa dell’Atalanta è stata la seconda consecutiva per i felsinei con i play off ormai fuori portata ma la salvezza nel contempo blindata dai rossoblu che giocheranno in Primavera 1 anche nella prossima stagione. All’andata pari col punteggio di 1-1 tra le due compagini in casa dei granata, il Bologna ha vinto 1-0 l’ultimo precedente nel campionato Primavera contro il Torino, disputato il 19 aprile 2022.

BOLOGNA TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Torino Primavera verrà trasmessa su Sportitalia Solocalcio in diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Torino Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Nicolò Galli di Casteldebole. Per il Bologna, Luca Vigiani schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Franzini; Mercier, Diop, Motolese; Wallius, Rosetti, Bynoe, Urbanski, Corazza; Ebone, Raimondo. Risponderà il Torino allenato da Giuseppe Scurto con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Passador, Anton, Dell’Aquila, Ansah, Antolini, Savva, Dellavalle, Dembele, Njie, Weidmann, Ruszel.

BOLOGNA TORINO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.15.











