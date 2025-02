DIRETTA BOLOGNA TORINO (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Con la diretta Bologna Torino scendono in campo ben 16 scudetti, anche se molto datati. La partecipazione in Champions League del Bologna in questa stagione ha sicuramente ridato un tocco di nobiltà, mentre il rendimento delle ultime settimane è caratterizzato da diverse similitudini. In effetti il Torino è imbattuto da ben sette giornate ormai, ma in esse ha raccolto una sola vittoria a fronte di ben sei pareggi, nuovi “mister X” al posto dei cugini bianconeri.

Il Bologna è invece imbattuto da sei giornate, per gli emiliani due vittorie ma anche quattro pareggi, quindi pure per Vincenzo Italiano il rendimento recente è all’insegna dell’affidabilità ma con ben pochi acuti. Potremmo allora pensare a un pareggio come all’esito più probabile stasera, oppure la notte di San Valentino farà felici alcuni e tristi altri? Inutile farci su troppi ragionamenti, meglio far parlare il campo per la diretta Bologna Torino! BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Pobega, Dominguez; Castro. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Orsolini, Calabria, Casale, El Azzouzi, Aebischer, Lykogiannis, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri, Fabbian. Allenatore: Italiano. TORINO (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Sosa; Casadei, Linetty; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Sanabria, Elmas, Salama, Pedersen, Dembele, Biraghi, Gineitis, Dalla Vecchia. Allenatore: Vanoli. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Bologna Torino, come vedere la partita in streaming video e tv

Per seguire la diretta Bologna Torino sarà necessario che i tifosi e gli appassionati siano in possesso di un abbonamento a Dazn per i piani Standard o Plus ma non quello Start che non garantisce la visione del calcio, ci si potrà quindi collegare alla piattaforma di streaming di Dazn altrimenti sul canale Dazn o Dazn1.

Sfida equilibrata!

La diretta Bologna Torino dello Stadio Renato Dall’Ara sarà la gara d’anticipo della venticinquesima giornata dalle Serie A, a scontrarsi sono due ottime squadre ottimamente allenate dai loro tecnici ma o per i troppi infortuni o per la differenza di talento delle rose occupano posizioni in classifica molto diverse, i padroni di casa stanno dando seguito all’ottima stagione dello scorso anno e con 38 punti sono all’8° posto in classifica ma a pari punti con il Milan 7°, gli ospiti invece ha perso qualche punto per strada per via della difficoltà nel trovare il gol dopo l’infortunio di Zapata e hanno 28 punti occupando l’11° posto.

Entrambe le squadre si presentano alla sfida dopo un pareggio nell’ultima partita, il Bologna ha trovato uno 0-0 in casa del Lecce, mentre il Torino ha pareggiato 1-1 con il Genoa in una gara viziata da un grosso errore arbitrale.

Formazioni Bologna Torino, le probabili scelte dei tecnici

Per la partita alle 20.45 i padroni di casa dovrebbero schierare il solito 4-2-3-1 di Vincenzo Italiano con Skorupski in porta, De Silvestri e Lykogiannis come esterni bassi e Lucumi e Beukema difensori centrali a completare il reparto, Pobega e Freuler in mediana, trequarti formata da Ndoye e Dominguez sulle fasce e Fabbian in posizione centrale in supporto di Castro. Gli ospiti invece confermeranno il 3-4-2-1 di Paolo Vanoli con Milinkovic-Savic tra i pali, difesa a tre composta da Coco, Maripan e Walukiewicz, Lazaro e Sosa gli esterni, Ricci e Gineitis in mezzo al campo, Adams unica punti con alle sue spalle Vlasic e Karamoh

Scommessa Bologna Torino, quote e possibile risultato finale

La diretta Bologna Torino è una difficile da prevedere e che non ha un netto favorito come potrebbe pensare, infatti se i padroni di casa sulla carta hanno una rosa migliore e più punti in campionato, gli ospiti giocano un calcio ben organizzato in fase difensiva che potrebbe mettere in difficoltà il gioco prettamente offensivo di Vincenzo Italiano e colpirlo in contropiede. Il pareggio potrebbe essere il risultato finale anche se dopo i 90 minuti la probabilità più alta è di vedere vincere il Bologna, dando un occhio a Sisal la quota della vittoria del Bologna è data a 1.80, il pareggio ha una quota di 3.20, mentre la vittoria del Torino è quotata 5.50.