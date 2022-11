DIRETTA/ Bologna Torino video streaming tv: sfida storica, i precedenti sono ben 128

DIRETTA BOLOGNA TORINO: I TESTA A TESTA

La diretta di Bologna Torino, considerando anche le gare disputate in Piemonte, si è già disputata prima di oggi per 128 volte in Serie A. Il bilancio è piuttosto in equilibrio con 43 vittorie dei felsinei, 45 dei granata e 40 pareggi. L’ultimo precedente al Renato Dall’Ara ci porta a una noiosa partita della scorsa stagione disputata il 6 di marzo di quest’anno e terminata a reti inviolate. Si viene da cinque pari consecutivi in Emilia tra i due club da quel 22 gennaio 2017 quando i rossoblù si imposero per 2-0.

La partita in questione fu decisa da una doppietta di Blerim Dzemaili tra i minuti 43 e 83. I granata non vincono a Bologna dallo 0-1 dell’aprile del 2016. La partita in questione fu davvero molto equilibrata e decisa da una giocata di Andrea Belotti su calcio di rigore al minuto 93. Sarà interessante vedere chi avrà la meglio in questa gara per andare ad aggiornare un bilancio di un match veramente storico per il nostro calcio. (Matteo Fantozzi)

COME VEDERE LA PARTITA BOLOGNA TORINO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Bologna Torino non sarà una di quelle che per questa 13^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Bologna Torino sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

BOLOGNA TORINO: EQUILIBRIO, MA OSPITI PREFERITI!

Bologna Torino, in diretta domenica 6 novembre 2022 alle ore 12.30 presso lo Stadio Renato Dall’Ara di Bolognam sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Un lunch match stuzzicante tra due squadre chiamate a fare il grande salto, ovvero competere per la zona europea.

Dopo un avvio difficoltoso, il Bologna di Thiago Motta ha ritrovato la retta via. Rossoblu a quota 13 punti, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte. Gli emiliani sono reduci da due vittorie di fila, l’ultima per 1-2 ai danni del Monza. Il Torino, invece, è a quota 17 punti, frutto di cinque vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. Anche l’undici di Juric arriva a questo appuntamento da due vittorie di fila, l’ultima per 2-1 contro il Milan.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA TORINO

Qualche assenza a cui fare fronte sia per Thiago Motta che per Juric. Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Bologna Torino e partiamo dai padroni di casa, privi degli infortunati Kasius, Bonifazi e Schouten. Rossoblu in campo con l’ormai consolidato 4-2-3-1: Skorupski, Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso, Ferguson, Medel, Aebischer, Dominguez, Barrow, Arnautovic. Passiamo adesso ai granata, che dovranno ancora fare a meno di Berisha, Aina e Sanabria. Torinesi schierati con il 3-4-2-1: Milinkovic, Djidji, Schuurs, Rodriguez, Singo, Lukic, Ricci, Lazaro, Vlasic, Miranchuk, Pellegri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Torino leggermente favorito sul Bologna secondo le principali agenzie di scommesse. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse grazie all’agenzia Eurobet: la vittoria del Bologna è a 3,00, il pareggio è a 3,15, mentre il successo del Torino è a 2,50. Secondo gli esperti non ci saranno molti gol: Under 2,5 a 1,65 e Over 2,5 a 2,10. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,80 e 1,90.











