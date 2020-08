Diretta Bologna Torino/ Streaming video tv: una classica per chiudere (Serie A)

Bologna Torino, in diretta dallo stadio Renato Dall’Ara del capoluogo emiliano, alle ore 20.45 di questa sera, domenica 2 agosto 2020, è in programma per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A. Sfida di enorme blasone e tradizione, la diretta di Bologna Torino ci dirà chi saprà chiudere meglio tra rossoblù e granata. La squadra di Sinisa Mihajlovic deve riscattare la pesante sconfitta di Firenze, anche se globalmente la stagione del Bologna va considerata positiva: c’è ancora la possibilità di chiudere fra le prime dieci e quello sarà l’obiettivo di questa sera, oltre a provare finalmente a non subire gol, dal momento che i felsinei hanno una striscia aperta di 32 incontri di Serie A nei quali hanno sempre incassato almeno una rete e si tratta di un record negativo. Il Torino invece ha perso contro la Roma una partita nella quale ha comunque ben figurato, il problema per i granata è che l’intero campionato è stato a dir poco deludente: partiti per l’Europa League, si sono ritrovati a salvarsi pure con qualche affanno e l’attuale sedicesimo posto certifica il flop del gruppo affidato prima a Walter Mazzarri e poi a Moreno Longo in un campionato da dimenticare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE BOLOGNA TORINO

La diretta tv di Bologna Torino sarà garantita sui canali della piattaforma satellitare, dal momento che si tratta di una delle sette partite della giornata di Serie A trasmesse in esclusiva da Sky. Questo significa che pure la diretta streaming video sarà riservata agli abbonati, tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA TORINO

Esaminiamo adesso insieme le probabili formazioni di Bologna Torino. Sinisa Mihajlovic ha qualche problema in difesa, dove mancheranno Bani e Tomiyasu, Mbaye dunque sarà il terzino destro mentre Denswil è favorito per formare con Danilo la coppia centrale. A centrocampo Svanberg, Poli e Schouten si contendono una sola maglia al fianco di Medel, ma i dubbi sono soprattutto in attacco, dove l’unico certo del posto sembra essere Soriano mentre Orsolini, Skov Olsen, Sansone, Barrow, Palacio e Santander si contendono gli altri tre posti nel 4-2-3-1 del Bologna. In casa Torino, Moreno Longo deve fare i conti soprattutto con le squalifiche di Lyanco e Meité. In difesa con Nkoulou e Bremer potrebbe giocare Djidji, considerando che Izzo è a sua volta acciaccato, mentre Singo insidia Ola Aina dopo avere fatto bene con la Roma e un’altra variabile è Berenguer, con il quale si potrebbe anche passare dal 3-4-1-2 al 4-4-2. Indiscutibili sono invece naturalmente Sirigu fra i pali e Belotti centravanti.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico piuttosto incerto per Bologna Torino secondo le quote offerte dall’agenzia Eurobet: gli emiliani potrebbero essere leggermente favoriti dal fattore campo, per cui il segno 1 è quotato a 2,20, ma si sale non di moltissimo per trovare a 3,05 il segno 2. Più remunerativo sarebbe il pareggio, infatti il segno X è quotato a 3,70 volte la posta in palio.



