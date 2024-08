DIRETTA BOLOGNA UDINESE: TESTA A TESTA

Si avvicina il testa a testa nella diretta Bologna Udinese, sfida valevole per la prima giornata di Serie A 2024/2025. Fino a questo momento, le due compagini si sono sfidate per 93 volte con un leggero vantaggio dei felsinei con 35 vittorie contro le 32 dei friulani e 26 pareggi.

Nel match di ritorno dell’anno scorso, dunque l’ultimo precedente, la partita terminò 1-1 con i gol di Payero e Saelemaekers in una sfida che l’Udinese di Cannavaro “rischiò” anche di vincere con un’occasione clamorosa per Davis e considerando che Thiago Motta rimase un uomo in meno dal 64esimo, sull’1-0 per i bianconeri. All’andata invece fu un dominio bianconero che con le reti di Pereyra, Lucca e Payero fecero incappare il Bologna in uno dei rari momenti negativi in una stagione conclusa con la qualificazione in Champions League. Il successo bolognese più recente è stato quello del 2 aprile 2024 con il 3-0 frutto dei gol di Posch, Moro e Barrow. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA BOLOGNA UDINESE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La Serie A come negli anni scorsi e peri i prossimi cinque sarà un’esclusiva di Dazn, perciò per vedere la diretta di Bologna Udinese bisognerà fare un abbonamento alla piattaforma di streaming online sopracitata. In alternativa si potranno seguire in maniera testuale tutti gli episodi più importanti della partita su questa pagina.

DEBUTTA ITALIANO!

Incomincia la Serie A per queste due squadre: diretta di Bologna Udinese con i nuovi allenatori pronti a farci vedere di cosa sono capaci i propri ragazzi. Tutto questo oggi 18 agosto 2030 alle ore 18,30 per il primo turno del massimo campionato italiano. Da una parte abbiamo i rossoblu che vorranno confermare l’Europa anche quest’anno insieme ad Italiano, mentre i friulani hanno dalla loro un coach totalmente inedito come Runjaic.

Il banco di prova dovrebbe essere favorevole per la squadra di casa qui al Dall’Ara, ma attenzione perché Italiano non comincia bene di solito, soprattutto in difesa dove lascia parecchi spazi. Potremmo assistere ad una partita con tanti gol, perciò rimanete connessi.

BOLOGNA UDINESE: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo dunque alle probabili formazioni dI Bologna Udinese, partendo dagli uomini di Italiano ci si aspetta un 4-2-3-1 con Fabbian come pericolo numero uno nelle incursioni. Per chi non lo conoscesse, sappiate che il centrocampista azzurro ricorda molto Frattesi per come attacca l’area. Poi non si può non citare il faro offensivo Orsolini, capace di far male in qualsiasi occasione.

Per i friulani invece non si sa se dovrebbe giocare Samardzic o meno, immischiato con il Milan nel calciomercato. Se non dovesse giocare lui, occhio al Nino Maraviglia Sanchez che potrebbe giocare sulla trequarti e sostenere l’unica punta: Lucca.

BOLOGNA UDINESE, LE QUOTE

In ultima battuta analizziamo insieme le quote della diretta Bologna Udinese grazie al bookmaker Sisal: sul sito vediamo come i ragazzi di Italiano siano i favoriti assoluti con un segno uno fissato a 1,6. Il pareggio ha una quota di 2,5 e invece l’Udinese vincente è fissata a 2,6.