DIRETTA/ Bologna Udinese video streaming tv: c’è equilibrio nella storia del match (28 aprile 2024, Serie A)

DIRETTA BOLOGNA UDINESE: I TESTA A TESTA

La diretta di Bologna Udinese sta per iniziare con il testa a testa numero 93 che andrà in scena al Dall’Ara. In questi 92 precedenti, c’è un sostanziale equilibrio che pende dalla parte dei rossoblu con 35 vittorie contro le 32 dei bianconeri e i 25 pareggi. All’andata non ci fu partita con un sonoro 3-0 dei friulani targato Pereyra, Lucca e Payero, una dei pochi ko senza appello dei felsinei in un’annata clamorosa. Con lo stesso risultato, il Bologna vinse il match di ritorno del 2022/2023. Furono decisivi le reti di Posch in apertura, Moro e Barrow.

Tra il 2020 e il 2022, le due squadre hanno solamente pareggiato nei cinque incontri che le hanno viste l’una contro l’altra. Pari che al tempo stesso non hanno mai annoiato con tre 1-1 e due 2-2, mai 0-0. La gara con più reti tra queste due squadre appartiene ad un match del 1923 difficilmente superabile ovvero quando il Bologna si impose addirittura per 14-0, seguito da un 7-1 in trasferta del 2025. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA BOLOGNA UDINESE STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Bologna Udinese sarà trasmessa dalle 15.00 in esclusiva su DAZN per tutti gli abbonati alla piattaforma streaming detentrice dei diritti TV della Serie A. Le partite del massimo campionato italiano, inoltre, saranno seguite da noi con la consueta diretta testuale in grado di raccontare le azioni salienti in tempo reale.

BOLOGNA UDINESE: THIAGO MOTTA INSEGUE IL SOGNO!

Viviamo insieme la diretta Bologna Udinese di Serie A valida per la 34esima giornata del massimo campionato italiano con fischio d’inizio fissato alla 15.00 al Dall’Ara di Bologna. Gli uomini Thiago Motta arrivano dalla quarta vittoria su quattro contro le due squadre romane e sono lanciati verso un incredibile quarto posto che varrebbe per l’accesso in Champions League. I punti dalla Juventus terza sono solo due e pensare di superare anche i bianconeri non sembra più utopia.

Situazione difficilissima in casa Udinese con i friulani che arriva da una brutta sconfitta nello scontro diretto con l’Hellas Verona che ha portato all’esonero di Gabriele Cioffi prontamente sostituito da Fabio Cannavaro. I punti in classifica sono solo 28 come il Frosinone 18esimo ma, i friulani, occupano la 17esima posizione grazie ad una migliore differenza reti. Portare almeno un punto a casa da Bologna potrebbe risultare decisivo in una lotta salvezza davvero molto intensa.

BOLOGNA UDINESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme le probabili formazioni della diretta Bologna Udinese di Serie A pronta a giocarsi al Dall’Ara di Bologna davanti ad un stadio pieno di tifosi bolognesi entusiasti per la stagione della loro squadra. Dopo la vittoria contro la Roma, Thiago Motta potrebbe riportare in campo chi è rimasto escluso dalla partita dell’Olimpico. Su tutti è pronto a tornare in campo Riccardo Orsolini che dovrebbe riprendere il suo posto sull’esterno destro al posto di Ndoye. Anche Fabbian cerca una maglia da titolare ma togliere il posto ad El Azzouzi sarà più complicato dopo il gol contro la Roma.

Tutto nuovo, invece, per l’Udinese che vedrà la prima partita in panchina di Fabio Cannavaro e potrebbe rivoluzionare tutta la squadra e cambiare anche il modulo. Con Cannavaro potremmo addirittura rivedere in porta Silvestri e una difesa schierata con quattro uomini. Lucca, Pereyra, Perez e Bijol sono i punti fermi di una squadra che avrà bisogno di certezze per sperare nella salvezza.

BOLOGNA UDINESE, LE QUOTE

Per chi volesse approfondire le scommesse della diretta Bologna Udinese ecco le quote riportate dal sito della Snai: i padroni di casa partono con il favore del pronostico e, infatti, il segno 1 è quotato a 1,60 contro il 5,75 assegnato al 2 in favore dei friulani. Più equilibrata la quota del segno X che moltiplica 3,75 l’importo scommesso in caso di vincita.

