Diretta/ Bologna Udinese (Serie A) streaming video DAZN: in cerca di tranquillità

DIRETTA BOLOGNA UDINESE: SFIDA TRA INCOMPIUTE…

Bologna Udinese, in diretta dallo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, in programma mercoledì 6 gennaio 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Due squadre in cerca di tranquillità, al momento Udinese a +4 e Bologna a +5 rispetto alla zona retrocessione. anche se gli ultimi risultati non sono stati particolarmente brillanti. I friulani pur combattendo hanno incassato un poker sul campo della Juventus, seconda sconfitta consecutiva e quarta partita senza vittoria. Dall’altra parte il Bologna dopo il pareggio di Firenze ha centrato la quarta “X” consecutiva, con i felsinei che non riescono a vincere in campionato dal 29 ottobre scorso, match in cui i rossoblu hanno avuto la meglio di misura contro il Crotone. Per restare a debita distanza dalla zona più calda della classifica, servirà un risultato positivo ma chi dovesse avere la peggio sicuramente il cammino verso un campionato tranquillo si complicherebbe non poco.

DIRETTA BOLOGNA UDINESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Udinese sarà visibile sul canale 209 del decoder satellitare, ovvero DAZN1: l’appuntamento infatti è disponibile anche per gli abbonati Sky da almeno tre anni, grazie alla sinergia tra le due emittenti. Naturalmente la partita sarà visibile dai clienti DAZN con il consueto servizio della diretta streaming video, dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o anche servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA UDINESE

Le probabili formazioni di Bologna Udinese, sfida che andrà in scena presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Sinisa Mihajlovic con un 4-2-3-1: Da Costa; Tomiyasu, Danilo, Paz, Hickey; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. Gli ospiti guidati in panchina da Luca Gotti schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-5-2 come modulo di partenza: Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Pereyra, Zeegelaar; Forestieri, Lasagna.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie A tra Bologna e Udinese, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.62, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.30, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 2.60.

© RIPRODUZIONE RISERVATA