DIRETTA/ Bologna Udinese video streaming tv: c’è una curiosa sfida in panchina

DIRETTA BOLOGNA UDINESE: GLI ALLENATORI

Curioso è l’incrocio degli allenatori nella diretta di Bologna Udinese. Parlando dei due tecnici titolari, naturalmente sono molto diverse le storie di Sinisa Mihajlovic e Gabriele Cioffi, mentre in panchina l’allenatore dell’Udinese dovrà sfidare i collaboratori del tecnico serbo del Bologna, ma ricordando naturalmente che pure lui fino a pochi mesi fa era “solo” un componente dello staff tecnico del suo capo allenatore Luca Gotti. L’Udinese si è specializzata nel promuovere i vice, dal momento che lo stesso in precedenza era successo proprio a Gotti: dobbiamo dire che il bilancio è ottimo, perché i bianconeri friulani si sono salvati con enorme anticipo.

Dall’altra parte, nel Bologna invece i collaboratori di Mihajlovic si ritrovano a gestire una situazione simile a quella del 2019 e dobbiamo dire che il bilancio è buono, con i pareggi in trasferta contro Milan e Juventus (con rimpianti) e la vittoria contro la Sampdoria per far sorridere il mister nella lotta contro la leucemia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BOLOGNA UDINESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Bologna Udinese di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

PRESENTAZIONE PARTITA

Bologna Udinese, in diretta domenica 24 aprile 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna sarà una sfida valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A. Sfida a centro classifica tra due squadre separate da una sola lunghezza, 39 punti per i friulani e 38 per i felsinei. L’Udinese ha perso una buona occasione non riuscendo a fare punti nel recupero infrasettimanale contro la Salernitana e interrompendo così la sua striscia positiva.

Bologna reduce da tre risultati utili di fila e dal colpaccio mancato d’un soffio in casa della Juventus, col pareggio subito in pieno recupero. Rossoblu ora chiamati a chiudere in bellezza un campionato vissuto comunque senza patimenti di classifica. All’andata 1-1 alla Dacia Arena tra le due compagini, pari anche nell’ultimo precedente tra le due squadre disputato allo stadio Dall’Ara, 2-2 il 6 gennaio 2021.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA UDINESE

Le probabili formazioni della diretta Bologna Udinese, match che andrà in scena allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Per il Bologna, Sinisa Mihajlovic schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Dijks; Orsolini, Soriano; Barrrow. Risponderà l’Udinese allenata da Gabriele Cioffi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Udinese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo dell’Udinese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.

