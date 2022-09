Diretta/ Bologna Udinese streaming video tv: Felsinei rivelazione (Primavera)

DIRETTA BOLOGNA UDINESE PRIMAVERA: SFIDA COMBATTUTA

Bologna Udinese, in diretta sabato 3 settembre 2022 alle ore 11.00 presso il CT Galli di Casteldebole, sarà una sfida valida per la 4^ giornata del campionato Primavera 1. Felsinei rivelazione della prima parte della stagione: dopo due vittorie contro le finaliste per lo Scudetto della scorsa stagione, Inter e Roma, i ragazzi allenati da Luca Vigiani hanno mantenuto la loro imbattibilità pareggiando 1-1 sul campo del Verona.

Pareggio anche per l’Udinese nella terza giornata del campionato Primavera, con la formazione friulana che ha ottenuto un punto con un 2-2 contro l’intraprendente Frosinone. Primo punto conquistato in questo nuovo campionato per i bianconeri che erano partiti perdendo in casa contro la Fiorentina e incassando un poker sul campo della Juventus. Al 9 dicembre 2017 risale l’ultimo precedente tra le due squadre in casa del Bologna nel campionato Primavera, vinse in quell’occasione l’Udinese con il punteggio di 0-1.

BOLOGNA UDINESE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Udinese Primavera non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita del campionato 1 infatti andrà in onda soltanto sull’app Sportitalia, che potrete liberamente scaricare e installare su apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. La visione del match di conseguenza sarà esclusivamente in diretta streaming video; a tale proposito ricordiamo che per assistere alle immagini potrete avvalervi anche del sito ufficiale dell’emittente, che trovate all’indirizzo www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA UDINESE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Udinese Primavera, match che andrà in scena al CT Galli di Casteldebole. Per il Bologna, Luca Vigiani schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bagnolini, Walius, Mercer, Amey, Maltoni, Pyyhtia, Raimondo, Mmaee, Bynoe, Stivanello, Schiavoni. Risponderà l’Udinese allenata da Jani Sturm con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Di Bartolo; Abdalla, Cocetta, Abankwah; Russo, Castagnaviz, Zunec, Centis, Iob; Pafundi, Campanile.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Udinese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo dell’Udinese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.

