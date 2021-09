Diretta/ Bologna Verona streaming video tv: occasione per i felsinei (Serie A)

DIRETTA BOLOGNA VERONA: DI FRANCESCO CERCA IL COLPACCIO!

Bologna Verona, in diretta lunedì 13 settembre 2021 alle ore 20.45 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie A. Occasione importante per i felsinei che hanno iniziato il loro cammino con due risultati importanti prima della sosta. Prima la sofferta ma fondamentale vittoria interna contro la Salernitana, quindi lo 0-0 sul sempre difficile campo dell’Atalanta, con i rossoblu che hanno opposto contro i bergamaschi una solidità difensiva che era mancata nel pur vittorioso match contro i granata campani.

Dall’altra parte però il Verona, con 6 gol e 2 sconfitte incassati nelle prime due partite, non può permettersi di lasciare per strada punti con disinvoltura. Contro l’Inter gli scaligeri non hanno determinato ma hanno ceduto sul più bello, col tecnico Di Francesco che ha cercato di lavorare sui meccanismi difensivi. Il 16 gennaio scorso felsinei vincenti con un gol di Orsolini nell’ultimo precedente in casa contro il Verona, gli scaligeri non espugnano il Dall’Ara dal 4 aprile 2016, 0-1 con gol decisivo messo a segno da Samir.

DIRETTA BOLOGNA VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Verona è su DAZN. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sappiamo comunque che tre gare a giornata saranno fornite dalla televisione satellitare di Sky, il posticipo del lunedì di questa settimana fa parte di questo pacchetto e dunque appuntamento anche su questi canali per i clienti della pay tv sul satellite, sui canali di Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA VERONA

Le probabili formazioni di Bologna Verona, match che andrà in scena allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Per il Bologna, Sinisa Mihajlovic schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Arnautovic. Risponderà il Verona allenato da Eusebio Di Francesco con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Montipò; Gunter, Ceccherini, Magnani; Faraoni, Miguel Veloso, Tameze, Lazovic; Ilic, Barak, Lasagna.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Renato Dall’Ara di Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.



