DIRETTA/ Bologna Verona streaming video tv: Hellas insidioso al Dall’Ara

DIRETTA BOLOGNA VERONA: TESTA A TESTA

La diretta di Bologna Verona ci terrà compagnia tra poco: si tratta di una partita che nel corso degli anni ha avuto tanti episodi, e che nelle ultime 10 gare ha visto sorridere in particolar modo i felsinei. Troviamo infatti 5 affermazioni rossoblu contro le due dell’Hellas che, tuttavia, ha festeggiato in entrambi i casi al Dall’Ara: l’affermazione più recente è dell’aprile 2016, una squadra ultima in classifica e già destinata a retrocedere si era imposta a sorpresa con il gol di Samir sul finire del primo tempo, mentre nell’ottobre 2013 i gialloblu di Andrea Mandorlini avevano confermato l’ottima partenza loro e quella pessima del Bologna, imponendosi con un netto 4-1. Gli emiliani erano allenati da Stefano Pioli, ed erano andati sotto di due gol al 29’ con Fabrizio Cacciatore e Juan Iturbe; Alessandro Diamanti aveva riaperto i conti su rigore, ma subito dopo Luca Toni aveva riportato a due le reti di vantaggio per il Verona e, in pieno recupero, Jorginho aveva sigillato una preziosa vittoria esterna per la squadra veneta. Risale invece all’aprile 2018 l’ultima vittoria interna del Bologna: reti di Simone Verdi e Adam Nagy. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BOLOGNA VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Verona sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: per loro appuntamento in esclusiva su Sky Sport, con la consueta possibilità (che non comporta costi aggiuntivi) di seguire questa partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA BOLOGNA VERONA: FELSINEI IN DIFFICOLTÀ!

Bologna Verona, in diretta sabato 16 gennaio 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valevole per la diciottesima giornata d’andata del campionato di Serie A. Confronto tra squadre che sperano in un salto di qualità diversa, stante la condizione di classifica. Il Bologna non vince da 8 partite consecutive di campionato, dopo 5 pareggi di fila è arrivata una sconfitta sul campo del Genoa che pur lasciando i felsinei a +5 dalla zona retrocessione ha comunque fatto serpeggiare dubbi che il tecnico Mihajlovic proverà a far svanire contro gli scaligeri. Il Verona sogna sempre più l’Europa, avanti di 10 punti rispetto ai diretti avversari di turno anche contro il Crotone la squadra di Juric ha ottenuto una vittoria fondamentale, confermando una solidità che a inizio stagione andava verificata dopo le cessioni di Kumbulla, Rrahmani e Amrabat. L’Europa League sembra possibile ma in generale i gialloblu possono essere felici dei 15 punti messi alle spalle dal terzultimo posto, con la salvezza che resta comunque l’obiettivo di base per il club.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA VERONA

Le probabili formazioni della sfida tra Bologna e Verona allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. I padroni di casa allenati da Sinisa Mihajlovic scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Skorupski; Tomiyasu, Paz, Danilo, Hickey; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Vignato; Palacio. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Eusebio Di Francesco con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Silvestri; Lovato, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai per chi vorrà scommettere sull’esito del match di Serie A tra Bologna e Verona. La vittoria interna viene proposta agli scommettitori ad una quota di 2.45, la quota per l’eventuale pareggio viene fissata a 3.10 mentre chi vorrà puntare sull’affermazione esterna potrà moltiplicare per 3.00 la posta scommessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA