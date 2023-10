Diretta/ Bologna Verona (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (Coppa Italia, 31 ottobre 2023)

DIRETTA BOLOGNA VERONA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Finalmente è giunto il momento, la diretta di Bologna Verona avrà inizio fra pochissimi minuti. Le statistiche del campionato di Serie A ci dicono che al match di Coppa Italia arriva sicuramente meglio il Bologna di Thiago Motta, grande regolarista del torneo con tre vittorie, ben sei pareggi e una sola sconfitta nelle prime dieci giornate, per un bottino di 15 punti in classifica e una differenza reti pari a +3, perché fino a questo momento il Bologna ha segnato 11 gol e soprattutto ne ha incassati solamente 8.

Musica purtroppo ben diversa invece per il Verona, che ha appena 8 punti in classifica con due vittorie nelle prime due giornate, seguite da altrettanti pareggi e sei sconfitte negli ultimi due mesi. La differenza reti dell’Hellas Verona è di conseguenza un brutto -6, perché gli scaligeri hanno segnato solamente 6 gol e ne hanno invece incassati il doppio, cioè 12. Tutto questo però conta relativamente adesso, soprattutto perché stiamo parlando di una sfida secca di Coppa Italia: parola al campo quindi, la diretta di Bologna Verona adesso inizia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BOLOGNA VERONA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Verona sarà garantita in chiaro per tutti su Canale 20, naturalmente canale numero 20 del telecomando, perché pure in questa stagione la Coppa Italia sarà un’esclusiva di Mediaset. Di conseguenza, anche la diretta streaming video di Bologna Verona sarà garantita da questa emittente, per la precisione tramite il servizio Mediaset Infinity.

BOLOGNA VERONA: I TESTA A TESTA

La diretta di Bologna Verona ci offrirà stasera una partita naturalmente ricchissima di storia e tradizione, tanto che gli ultimi dieci precedenti sono stati tutti disputati dal mese di aprile 2018 in poi (e tutti in Serie A). I numeri recenti della sfida tra i rossoblù felsinei e i gialloblù scaligeri ci parlano di ben cinque pareggi, con il Bologna in leggero vantaggio grazie a tre vittorie a fronte di due successi del Verona. Tuttavia, gli emiliani non vincono da lunedì 13 settembre 2021 (1-0 casalingo), poi nelle ultime quattro sfide ci sono stati due successi per il Verona e altrettanti pareggi, quindi il trend potrebbe essere favorevole all’Hellas.

D’altro canto, il fattore campo dice Bologna, perché in queste dieci partite non ha mai vinto la squadra in trasferta: i cinque successi sono sempre andati a chi giocava in casa. Infine, ricordiamo che in questa stagione è già stata giocata la partita d’andata del campionato di Serie A, chiusa con un pareggio per 0-0 a Verona lunedì 18 settembre scorso nella quarta giornata. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BOLOGNA VERONA: PER I SEDICESIMI DI COPPA ITALIA!

Bologna Verona, in diretta dallo stadio Renato Dall’Ara del capoluogo emiliano, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 21.00 di questa sera, martedì 31 ottobre 2023, per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2023-2024. Sfida sicuramente di blasone, tra due squadre entrambe di Serie A, la diretta di Bologna Verona sarà sicuramente uno dei big-match di questo turno e potrebbe essere intrigante soprattutto per i padroni di casa, perché il Bologna di Thiago Motta in campionato sta facendo benissimo, con una striscia di nove partite senza sconfitte (l’ultima è il pareggio nel derby con il Sassuolo) e quindi anche in Coppa Italia si potrebbero coltivare ambizioni.

Il discorso rischia di essere piuttosto diverso per il Verona di Marco Baroni, che sabato sera ha subito la beffa della sconfitta in extremis contro la Juventus. Un pareggio sarebbe stato utile per il morale degli scaligeri, che non vincono da agosto e vedono ormai vicina la zona retrocessione. La Coppa Italia in queste condizioni sarà una distrazione o un fastidio? Ricordato che si gioca in gara unica, quindi con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità al triplice fischio finale, ecco che la curiosità è grande per scoprire che cosa ci dirà stasera la diretta di Bologna Verona…

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA VERONA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Bologna Verona, pur con la dovuta precisazione che in Coppa Italia è facile pensare al turnover. Indichiamo per il Bologna di Thiago Motta un modulo 4-2-3-1 con questi possibili undici titolari: Ravaglia in porta; la difesa a quattro composta da Posch, Bonifazi, Calafiori e Kristiansen; in mediana la coppia formata da Moro e Freuler; infine, ecco Orsolini, Fabbian e Karlsson da destra a sinistra in appoggio al centravanti Van Hooijdonk nell’attacco del Bologna.

Le stesse cautele naturalmente valgono per gli ospiti del Verona di mister Marco Baroni, ma proviamo ad indicare un modulo 3–4-1-2 con questi possibili undici titolari: Montipò in porta; la difesa a tre formata da Amione, Magnani e Dawidowicz; a centrocampo invece linea a quattro con Faraoni, Hongla, Folorunsho e Lazovic da destra a sinistra; infine, nell’attacco dell’Hellas Verona, ecco Saponara trequartista alle spalle delle due punte che saranno Djuric e Ngonge.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta di Bologna Verona secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti, quindi il segno 1 è quotato a 1,75, mentre poi si sale a quota 3,75 sul segno X naturalmente in caso di pareggio, infine il segno 2 varrebbe 4,50 volte la posta in palio qualora oggi dovesse vincere il Verona.











