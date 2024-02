DIRETTA/ Bologna Verona video streaming tv: equilibrio nelle ultime sfide (Serie A, 23 febbraio 2024)

DIRETTA BOLOGNA VERONA, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Bologna Verona vede scendere in campo due formazioni che all’interno delle proprie ultime 5 sfide l’una contro l’altra hanno evidenziato ben due successi per il rossoblù, altrettanti risultati di pareggio e una sola vittoria per gli scaligeri. La prima sfida che vi presentiamo è quella giocata il 21 agosto 2022 terminata con il risultato di 1-1: ad andare in rete i due bomber Arnautovic e Henry.

La sfida successiva è stata giocata nel corso di un’amichevole per club durante il mondiale in Qatar. Ad avere la meglio il Bologna alla luce di una rete realizzata da Riccardo Orsolini. Verona che riuscì a rifarsi ad Aprile 2023 grazie alla doppietta di Simone Verdi, a nulla servì il gol di Dominguez. Pareggio a reti bianche nel settembre 2023 e infine successo dei rossoblù in Coppa Italia quest’anno con il risultato di 2-0 grazie alle reti firmate da Moro e Van Hooijdonk. (Marco Genduso)

BOLOGNA VERONA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Bologna Verona sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Bologna Verona sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

I ROSSOBLU INSEGUONO LA QUINTA VITTORIA

La diretta Bologna Verona, in programma venerdì 23 febbraio alle ore 20:45, racconta della 26esima giornata di Serie A. I felsinei hanno ottenuto tre punti nel recupero contro la Lazio all’Olimpico con i gol di El Azzouzi e Zirkzee. Questa è stata la quarta vittoria consecutiva in campionato dopo quelle con Sassuolo, Lecce e Fiorentina.

Il Verona invece non vince dal 2-1 contro l’Empoli del 13 gennaio. Da quel giorno in poi, gli scaligeri hanno perso contro Roma e Napoli, pareggiando successivamente contro Frosinone, Monza e Juventus. I gialloblu sono 18esimi in classifica a quota 20 mentre i rossoblu occupano la quinta posizione con 45 punti, gli stessi dell’Atalanta.

BOLOGNA VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Bologna Verona vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. Tra i pali Skorupski, retroguardia composta da Posch, Beukema, Calafiori e Kristiansen. A centrocampo Freuler e Aebischer con Orsolini, Ferguson e Saelemaekers dietro a Zirkzee.

Il Verona invece si schiererà col 4-3-3. In porta Montipò, pacchetto arretrato formato da Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz e Cabal. In mediana Serdar, Duda e Belahyane. Il tridente offensivo invece vedrà Suslov, Swiderski e infine Lazovic.

BOLOGNA VERONA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Bologna Verona danno per favorita la squadra di casa a 1.57. Secondo bet365, la X sta a 3.60 mentre il 2 fisso a 6.50.

L’Over 2.5 è offerto a 2.15 contro l’Under a 1.67. Concludiamo il tema scommesse con Gol e No Gol rispettivamente a 2.10 e 1.67.











