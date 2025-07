Diretta Bologna Virtus Verona streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live dell'amichevole tra felsinei e veneti, domenica 20 luglio.

DIRETTA BOLOGNA VIRTUS VERONA: ECCO I FELSINEI!

C’è attesa per la diretta Bologna Virtus Verona, un’amichevole che si gioca alle ore 17:00 di domenica 20 luglio 2025 presso il ritiro di Valles: in campo la nuova squadra felsinea, rinnovata ma sempre affidata a Vincenzo Italiano che l’anno scorso ha fatto il grande botto, vincendo la Coppa Italia e tornando in Europa.

Un Bologna che dopo l’addio di Thiago Motta, con cui la squadra era andata in Champions League, aveva tanti dubbi ma li ha dissipati tutti: con la conferma dell’allenatore c’è la sensazione che questa realtà emiliana possa diventare un po’ come l’Atalanta delle ultime stagioni.

Tra tutti spicca forse Ciro Immobile, ennesimo giocatore di primo livello che ha scelto questi colori in un momento particolare della carriera; in verità tutta la squadra è competitiva, oggi sfida alla Virtus Verona che inizierà l’ottava stagione consecutiva in Serie C.

Un club che da oltre 40 anni è guidato da Luigi Fresco, presidente e allenatore: uno straordinario unicum con risultati anche interessanti in attesa però del grande salto di qualità, per il momento dobbiamo solo capire cosa succederà nella diretta Bologna Virtus Verona e intanto leggiamo anche le probabili formazioni del match. q

COME SEGUIRE LA DIRETTA BOLOGNA VIRTUS VERONA IN STRAMING VIDEO TV

Non dovrebbe essere disponibile una diretta tv per Bologna Virtus Verona, l’amichevole quindi non potrà essere seguita nemmeno in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA VIRTUS VERONA

Ovviamente parlare delle probabili formazioni per la diretta Bologna Virtus Verona può essere complicato, Italiano farà ruotare tutti gli effettivi a disposizione e la formazione titolare resta assolutamente relativa. Comunque, la possiamo ipotizzare: diciamo allora che in porta dovremmo vedere Skorupski con Casale e Lucumì a fare i centrali, mentre sulle corsie laterali le due staffette saranno soprattutto Holm-Posch a destra (con De Silvestri da terzo incomodo) e Juan Miranda-Lykogiannis a sinistra, questo anche per quanto riguarda la stagione ufficiale.

In mezzo al campo la certezza rimane come sempre Freuler, che potrebbe formare un reparto tutto svizzero con Aebischer oppure essere affiancato da Nikola Moro; davanti c’’è Ndoye nonostante le voci di calciomercato, lui e Orsolini possibili esterni ma occhio anche a Cambiaghi, in posizione centrale se la giocano Nicolas Dominguez, Fabbian e Odgaard (ma gli ultimi due si sono aggregati qualche giorno dopo e dunque potrebbero partire dalla panchina), in attacco tra Santiago Castro e Dallinga spunta appunto Immobile, vista la grande attesa l’ex di Torino e Lazio potrebbe essere subito schierato titolare.