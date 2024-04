DIRETTA/ Borussia Dortmund Atletico Madrid video streaming tv: ottavo incrocio nella storia (16 aprile 2024)

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND ATLETICO MADRID: I TESTA A TESTA

La diretta di Borussia Dortmund Atletico Madrid ci offrirà l’ottava partita fra tedeschi e spagnoli. Le sette precedenti sono state tutte disputate in Champions League o Coppa dei Campioni: prima di questo quarto di finale, parliamo di quattro partite nella fase a gironi, tra cui quelle del 1996-1997 in cui i gialloneri avevano poi vinto il titolo, mentre gli unici precedenti ad eliminazione diretta risalgono alla doppia sfida nei quarti di finale del 1965-1966, decisamente un’altra epoca. I precedenti comunque sorridono al Borussia Dortmund, che incrociando l’Atletico Madrid ricorda il suo trionfo più glorioso ma anche la qualificazione degli anni Sessanta, con pareggio per 1-1 nella capitale spagnola e vittoria 1-0 in casa.

Formazioni Borussia Dortmund Atletico Madrid/ Quote: chi gioca? (Champions League, 16 aprile 2024)

Le sfide più recenti risalivano all’autunno 2018, con vittoria per 2-0 dei Colchoneros al Civico Metropolitano dopo tuttavia il netto 4-0 del Borussia Dortmund nel match dell’andata al Westfalen Stadion. Questa risulta quindi essere una trasferta decisamente indigesta per l’Atletico Madrid, chissà se a Diego Pablo Simeone basterà il vantaggio di misura ottenuto vincendo per 2-1 settimana scorsa nella partita d’andata. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Atletico Madrid Borussia Dortmund (risultato finale 2-1): accorcia Haller! (10 aprile)

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND ATLETICO MADRID STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Borussia Dortmund Atletico Madrid sarà visibile sul canale Sky Sport Calcio e in streaming su NOW TV e Sky GO. La visone sarà disponibile anche su Mediaset Infinity+. Si potrà comunque seguire la diretta testuale insieme a noi che commenteremo la partita.

BORUSSIA DORTMUND ATLETICO MADRID: RISULTATO IN BILICO!

Si gioca oggi la diretta Borussia Dortmund Atletico Madrid di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2024. Il calcio d’inizio è fissato per martedì 16 aprile 2024 alle 21.00. L’andata a Madrid è terminata con la vittoria degli spagnoli che sono riusciti ad imporsi per 2 a 1 sui tedeschi. Gli uomini di Terzic sono chiamati ad una partita in rimonta ma con il fattore campo a loro favore. L’ultima partita giocata in Bundesliga li ha visti trionfare in casa del Borussia Mönchengladbach per 1 a 2 grazie ad una doppietta dell’ispirato Sabitzer.

FORMAZIONI ATLETICO MADRID BORUSSIA DORTMUND/ Quote: Morata vs Füllkrug (Champions League, 10 aprile 2024)

Situazione di minimo vantaggio per l’Atletico del Cholo Simeone che avrà l’arduo compito di far risultato in uno degli stadi più “caldi” d’Europa. Nella gara di andata erano stati due gol nella prima mezz’ora a decidere l’andamento del match dimostrando l’importanza dell’approccio in una partita così delicata come un quarto di finale di Champions League. I colchoneros sono scesi in campo per l’ultima volta sabato scorso al Metropolitano dove sono riusciti a battere agilmente il Girona di Michel in uno scontro diretto.

BORUSSIA DORTMUND ATLETICO MADRID: PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo le probabili formazioni di Borussia Dortmund Atletico Madrid con i padroni di casa che potrebbero portare in campo diversi cambiamenti rispetto alla gara d’andata. I primi ballottaggi nascono in difesa con Wolf e Ryerson in cerca di una maglia da titolare sulla destra e Sule che scalpita per un posto nella coppia centrale. A centrocampo è Brandt a cercare la titolarità ai danni di Nmecha mentre in attacco tutto fa pensare ad una partenza nell’undici titolare per Haller.

Diversi dubbi anche per Simeone che, in più, dovrà fare i conti con la squalifica di Samuel Lino – autore di uno dei due gol dell’andata -. La difesa va verso la conferma con Savic che potrebbe inaspettatamente trovare un posto da titolare di fianco a Gimenez. Per sostituire Lino è pronto Rodrigo Riquelme spesso decisivo in questa Champions League giocata dell’Atletico.

BORUSSIA DORTMUND ATLETICO MADRID, LE QUOTE

Passiamo alle quote della diretta Borussia Dortmund Atletico Madrid direttamente dal sito della Snai: l’1 che corrisponde alla vittoria dei tedeschi è quotato a 2,20 mentre il 2 a 3,10. La X riferita al pareggio paga 3,60.

© RIPRODUZIONE RISERVATA