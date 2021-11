Diretta Borussia Dortmund Ajax/ Streaming video tv: gran fascino! (Champions League)

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND AJAX: ROSE VUOLE LA RIVINCITA!

Borussia Dortmund Ajax, che sarà diretta dall’arbitro inglese Michael Oliver, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 3 novembre presso il Signal Iduna Park: sfida scintillante per la 4^ giornata nel gruppo C di Champions League 2021-2022, rematch di quanto avvenuto due settimane fa. Allora i Lancieri avevano dominato ad Amsterdam, vincendo 4-0: un successo roboante che vale il primo posto nel girone e e la possibilità di pareggiare nella Ruhr per avvicinare l’obiettivo, visto che queste due squadre hanno mostrato enorme superiorità sulle rivali.

Anche il Borussia Dortmund infatti, prima del rovescio in terra d’Olanda, non aveva avuto intoppi; se vogliamo la squadra di Marco Rose è ancora un po’ ondivaga in campionato ma certamente resta una mina vagante davvero pericolosa in Champions League, e ora vuole immediata rivincita. Aspettando di scoprire se nella diretta di Borussia Dortmund Ajax sarà così, valutiamo rapidamente quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori per questa partita, leggendone insieme le probabili formazioni.

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND AJAX STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Borussia Dortmund Ajax è disponibile sui canali della televisione satellitare: in questo caso dunque l’appuntamento sarà riservato a tutti gli abbonati, che naturalmente potranno seguire la partita anche in mobilità sfruttando l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. La diretta streaming video viene garantita anche dalla piattaforma Infinity Plus, che da quest’anno segue la Champions League: anche qui servirà essere clienti del broadcaster.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND AJAX

Marco Rose ha tantissimi infortunati anche per Borussia Dortmund Ajax: mancherà ancora Haaland, tegola pesante e che il tecnico giallonero proverà a “coprire” con Malen, che torna titolare affiancando Reus con Brandt che giocherà da trequartista. Questo con il 3-4-1-2, altrimenti Thorgan Hazard completerà il reparto; sugli esterni dovrebbero agire Meunier e Wolf, in mezzo invece come sempre avremo Witsel e il giovane Bellingham. Difesa con Kobel in porta e il terzetto Akanji-Hummels-Pongracic, ma il terzo andrebbe in panchina con il cambio di modulo.

Sarà invece il solito 4-3-3 per Erik Ten Hag, con Schuurs a giocarsi la maglia da centrale con Timber; Lisandro Martinez al suo fianco, a destra manca Mazraoui e dunque spazio a Rensch con Daley Blind impiegato a sinistra, e Pasveer come sempre in porta. Poi la mediana con Gravenberch e Edson Alvarez che sono accompagnati da Berghuis, che come sempre può alzare la sua posizione sulla trequarti; davanti non si cambia, quindi Tadic agisce come esterno sinistro e Antony parte sull’altro versante, la punta centrale sarà un Haller in forma stratosferica.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Borussia Dortmund Ajax, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,45 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 3,85 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2,60 volte l’importo investito.

