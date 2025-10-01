Diretta Borussia Dortmund Athletic Bilbao streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Champions League, oggi 1 ottobre 2025

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND ATHLETIC BILBAO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Arriviamo ora al momento delle statistiche per la diretta di Borussia Dortmund Athletic Bilbao, due squadre con gameplan diversi ma che proprio per questo renderà ancora più affascinante l’idea di commentare insieme le statistiche in vista del fischio iniziale. Il Borussia Dortmund si presenta con un profilo offensivo imponente: media di 1.75 xG a gara, 16 tiri complessivi (6 nello specchio) e una percentuale realizzativa del 17%. In fase difensiva però concede tanto: 12 tiri subiti di media e 4 nello specchio.

L’Athletic Bilbao, invece, costruisce meno ma con grande efficienza: solo 11 conclusioni a gara, ma con un xG di 1.25 e una percentuale realizzativa del 15%. I baschi hanno anche un rendimento disciplinare più sporco, con 3.4 cartellini gialli a partita, contro i 2.1 dei tedeschi. Nei corner il Borussia primeggia (6.8 a gara contro i 4.5 dei baschi). Sfida che promette gol ed emozioni, tra intensità spagnola e volume offensivo tedesco. Sarà una partita da non perdere, lo dicono anche i numeri, adesso via al commento live della diretta di Borussia Dortmund Athletic Bilbao, via! (agg. Gianmarco Mannara)

BORUSSIA DORTMUND ATHLETIC BILBAO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Borussia Dortmund Athletic Bilbao in tv sarà visibile solamente per gli abbonati a Sky Sport, eventualmente anche tramite Sky Go e Now Tv per la diretta streaming video.

BORUSSIA DORTMUND ATHLETIC BILBAO: UNA BELLA PARTITA

Si annuncia certamente interessante la diretta Borussia Dortmund Athletic Bilbao, che sarà in programma al Westfalen Stadion alle ore 21.00 di stasera, mercoledì 1° ottobre 2025, fra i padroni di casa tedeschi e gli ospiti baschi per la seconda giornata del tabellone principale della nuova Champions League.

Il Borussia Dortmund è una presenza costante a ottimi livelli, nel 2024 è stato anche finalista ed è quindi un ostacolo scomodo per chiunque. I gialloneri tedeschi hanno iniziato il cammino europeo con il pirotecnico pareggio per 4-4 contro la Juventus, che però fu in realtà una delusione per il Borussia che al 90’ era in vantaggio di due gol allo Stadium.

L’Athletic Bilbao arriva invece da una semifinale di Europa League nella scorsa stagione, davvero ottima per i baschi che si sono guadagnati tramite la Liga anche un posto in Champions League. L’inizio però è tosto: sconfitta per 0-2 contro l’Arsenal in casa e adesso la trasferta a Dortmund, c’è il rischio di una partenza tutta in salita.

Ecco allora che la posta in palio è già molto significativa in un match d’altronde di ottimo livello, come è giusto che sia tra una squadra tedesca e una spagnola. Sarà anche un grande spettacolo? Questo naturalmente lo scopriremo seguendo la diretta Borussia Dortmund Athletic Bilbao, i tedeschi magari sperano in realtà in meno emozioni rispetto alla prima giornata…

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND ATHLETIC BILBAO

Indichiamo il 3-4-2-1 come modulo tattico giallonero nelle probabili formazioni per la diretta Borussia Dortmund Athletic Bilbao. Davanti al portiere Kobel ecco i tre difensori Anton, Schlotterbeck e Bensebaini; nella linea a quattro di centrocampo diamo invece spazio a Couto, Sabitzer, Nmecha e Svensson; infine l’attacco del Borussia Dortmund dovrebbe prevedere i trequartisti Adeyemi e Beier alle spalle della prima punta Guirassy.

Nell’Athletic Bilbao pesa invece il problema muscolare che condiziona Nico Williams in questi giorni, il 4-2-3-1 dei baschi potrebbe quindi prevedere Unai Simón in porta; la retroguardia con Lekue, Vivian, Laporte e Berchiche; nel cuore della mediana Ruiz De Galarreta e Jaureguizar; infine per l’attacco dell’Athletic Bilbao citiamo Inaki Williams, Sancet e Gomez e più avanti di tutti il centravanti Guruzeta.

PRONOSTICO E QUOTE

Gialloneri favoriti in modo anche abbastanza chiaro nelle quote Snai per il pronostico sulla diretta Borussia Dortmund Athletic Bilbao. Il segno 1 è infatti proposto a 1,80, mentre il pareggio vi farebbe vincere 3,70 volte la giocata ed infine un successo esterno dell’Athletic è indicato a 4,25 sul segno 2.