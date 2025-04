DIRETTA BORUSSIA DORTMUND BARCELLONA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta Borussia Dortmund Barcellona sembra essere segnata anche da un punto di vista storico, se si pensa che i tedeschi non hanno mai vinto contro i catalani – e oggi avrebbero bisogno di farlo con addirittura quattro gol di scarto per andare ai supplementari o cinque per una rimonta completa. Nella storia ci sono infatti quattro vittorie del Barcellona e due pareggi su sei partite, vero che i segni X sono arrivati entrambi in Germania quindi qualche piccolo vantaggio con il fattore campo esiste, ma stasera servirebbe enormemente di più rispetto al pareggio per 1-1 di mercoledì 11 marzo 1998 o quello per 0-0 ben più recente, essendo arrivato nel match della fase a gironi di martedì 17 settembre 2019.

Vero che il Barcellona è stato protagonista in anni recenti di grandi rimonte, sia fatte sia subite, ma per citare l’esempio più simile il ribaltone della Roma fu grazie a un 3-0 all’Olimpico dopo il 4-1 catalano al Camp Nou (valeva ancora la regola dei gol in trasferta) e oggi il Barcellona potrebbe permettersi anche di perdere con tre gol di scarto. La diretta Borussia Dortmund Barcellona passerà alla storia o tutto andrà secondo le previsioni? BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Gross, F. Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier. Allenatore: Niko Kovac BARCELLONA (4-2-1-3): Szczesny; Koundé, Cubarsì, R. Araujo, Gerard Martin; Gavi, F. De Jong; Fermin Lopez; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Hans-Dieter Flick (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Borussia Dortmund Barcellona streaming video, dove vedere la partita

Per seguire la diretta Borussia Dortmund Barcellona basterà sintonizzarsi sui canali di Sky Sport che dalle 21.00 la manderanno in onda, in questa settimana saranno Sky Sport Max, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252) o anche Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 251) tramite la Diretta Gol, oltre a SkyGo e NowTv per lo streaming.

Borussia Dortmund Barcellona, gialloneri per la rimonta impossibile

Al Signal Iduna Park andrà in scena la diretta Borussia Dortmund Barcellona per il ritorno dei quarti di finale di Champions League dove i tedeschi dovranno provare nell’impresa di ribaltare il 4-0 subito in Catalogna, i gialloneri sono riusciti a tenere il risultato per 25 minuti dopo dei quali sono stati investiti dalla squadra spagnola e dal loro attacco fenomenale.

La scelta di giocare a viso aperto con la linea difensiva alta non ha aiutato i giocatori che anzi hanno concesso troppi facili contropiedi ai blaugrana che avranno una gara semplice solo da gestire visto l’enorme vantaggio maturato all’andata.

Formazioni Borussia Dortmund Barcellona, probabili scelte dei tecnici

Qualche cambio verrà sicuramente fatto dai tecnici per la diretta Borussia Dortmund Barcellona, da Niko Kovac per provare a ribaltare il risultato, da Hansi Flick per far riposare alcuni titolari, i tedeschi cambieranno modulo e scenderanno in campo con il 4-5-1 con Kobel tra i pali, Ryerson, Emre Can, Anton e Bensebaini, Adeyemi, Gross, Ozcan, Brandt e Svensson, e Guirassy. Per gli spagnoli invece confermato il 4-2-3-1 con Szczesny, Koundé, Cubarsi, Inigo Martinez e Gerard Martin difensori, de Jong e Pedri mediani, Yamal, Fermin Lopez e Raphinha trequartisti e Lewandowski unico attaccante.

Borussia Dortmund Barcellona, quote e possibile risultato finale

Il risultato che al termine della diretta Borussia Dortmund Barcellona dovrebbe verificarsi è la vittoria dei blaugrana che infatti Sisal fissa a 1.83 nonostante la squadra spagnola sia fuori casa, per i gialloneri invece la quota della loro vittoria è pagata 3.90, poco meno del pareggio che è quotato a 4.00. Questi valori sono dati sicuramente dal risultato con cui si è conclusa la gara d’andata ma anche dalla stagione delle due squadre che vede il Barcellona lottare per il campionato mentre il Borussia Dortmund lottare per l’Europa, occhio poi al risultato che potrebbe essere in favore degli spagnoli per più gol di scarto.