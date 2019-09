Diretta Borussia Dortmund Barcellona/ Streaming video tv: che sfida! (Champions)

Borussia Dortmund Barcellona, diretta dall’arbitro rumeno Ovidiu Hategan e in programma martedì 17 settembre alle ore 21.00 al Signal Iduna Park, sarà una delle sfide della prima giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020. Match di cartello tra i vicecampioni di Germania (eliminati dal Tottenham agli ottavi lo scorso anno), vincitori della Champions League nel 1997 e finalisti nel 2013, che anche quest’anno puntano a provare a spezzare l’egemonia del Bayern Monaco in Bundesliga. La sconfitta prima della sosta per le Nazionali contro la matricola Union Berlino è comunque da monito ai gialloneri per comprendere come la stagione sarà lunga e piena di insidie. Lo sa anche il Barcellona che da moltissimo tempo non cominciava il cammino in Liga con soli 4 punti nelle prime 3 partite; i blaugrana nelle ultime edizioni di Champions League hanno subito due cocenti delusioni, gettando alle ortiche due qualificazioni che parevano acquisite contro Roma e Liverpool, ma ora vogliono tornare a essere protagonisti, dopo un mercato robusto, in una competizione che hanno vinto nella storia 5 volte: nel 1992, nel 2006, nel 2009, nel 2001 e nel 2015. Attenzione dunque alla diretta di Borussia Dortmund Barcellona, anche perchè siamo nel gruppo F che è quello dell’Inter.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Borussia Dortmund Barcellona, martedì 17 settembre 2019 alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky sui canali del satellite di Sky Sport. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet dell’incontro collegandosi sul sito skygo.sky.it tramite pc, o utilizzando l’app Sky Go tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI DORTMUND BARCELLONA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Borussia Dortmund Barcellona, martedì 17 settembre 2019 alle ore 21.00 al Signal Iduna Park di Dortmund, nel turno d’esordio della Champions League 2019/20. 4-2-3-1 per il Borussia Dortmund allenato dallo svizzero Favre che schiererà: Burki, Piszcek, Akanji, Hummels, Hakimi, Weigl, Delaney, Brandt, Reus, Sancho, Paco Alcacer. Risponderà il Barcellona guidato in panchina dallo spagnolo Valverde con un 4-3-3: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, Busquets, De Jong, Perez, Griezmann, Rafinha.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo il bookmaker Snai, il Barcellona è favorito per la vittoria nel turno di esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund. Successo interno quotato 3.20, pareggio offerto a una quota di 3.75 ed affermazione esterna proposta a una quota di 2.05. Per i gol realizzati in totale nel corso del match, le quote per gli scommettitori sono 1.55 per quanto riguarda l’over 2.5 e 2.50 per quanto concerne l’under 2.5.



