Diretta Borussia Dortmund Bayern Monaco/ Streaming video e tv, Supercoppa di Germania

Borussia Dortmund Bayern Monaco si gioca alle ore 20:30 di sabato 3 agosto, presso il Signal Iduna Park: è la Supercoppa di Germania 2019 e siamo in casa dei gialloneri come stabilisce il regolamento, che assegna il fattore campo alla squadra seconda in Bundesliga qualora ad aver vinto entrambi i titoli (campionato e Coppa di Germania) sia la stessa società. In questo caso il Bayern Monaco; dunque a differenza di quanto succede in Italia, la doppietta di una singola squadra lascia spazio in Supercoppa alla piazzata d’onore in campionato e non alla finalista della coppa (in questo caso, avrebbe giocato il Lipsia). Dunque i bavaresi proveranno a mettere le mani sulla quarta Supercoppa di Germania consecutiva, in una sfida ormai infinita contro la formazione della Ruhr; mentre aspettiamo la diretta di Borussia Dortmund Bayern Monaco ricordiamo che in caso di parità dopo i tempi regolamentari si andrà subito ai calci di rigore, e intanto valutiamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni della sfida.

Per Borussia Dortmund Bayern Monaco, Lucien Favre dispone un 4-2-3-1 con Burki tra i pali, portetto da due difensori centrali che potrebbero essere Hummels (ex della partita) e Zagadou o Omer Toprak, con i terzini che invece dovrebbero essere schierati con Piszczek a destra e Schmelzer a sinistra, ovvero la vecchia guardia. A centrocampo Weigl potrebbe fare coppia con Delaney, senza dimenticarsi di Dahoud; Gotze e Reus saranno due dei tre trequartisti presumibilmente con un ballottaggio tra Brandt, Thorgan Hazard e il giovane Sancho, a fare da prima punta si candida Paco Alcacer. Nel Bayern Monaco di Niko Kovac possibile il 4-1-4-1 con Neuer in porta, Thiago Alcantara davanti alla difesa e Lewandowski come centravanti; la linea difensiva dovrebbe essere composta dai terzini Kimmich e Lucas Hernandez e dai due centrali che dovrebbero essere Jerome Boateng e Javi Martinez. Sulla linea dei trequartisti cerca spazio Alaba, che potrebbe giocare al fianco di Goretzka da interno oppure a sinistra, prendendo il posto di uno tra Coman e Gnabry; per quella zona del campo anche Tolisso potrebbe essere un candidato ideale.

Un pronostico su Borussia Dortmund Bayern Monaco è stato fornito dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la squadra favorita è quella bavarese, la cui vittoria (segno 2) è accompagnata da un valore pari a 2,15 la somma che avrete deciso di mettere sul piatto. Dovrete invece puntare sul segno 1 per il successo dei gialloneri e andreste a guadagnare un valore pari a 3,20 volte quanto investito, mentre con il pareggio regolato dal segno X la vincita corrisponderebbe a 3,65 volte la puntata.



